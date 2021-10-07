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傳承過世雙親「善」的精神　楊善鳳贈予雲林消防災情勘查車

▲楊善鳳小姐父親楊百志為軍職轉任公務人員，母親楊厲福蘭為全職家庭主婦，一生省吃儉用，卻常感念社會上的社福資源需求，一輩子均以奉獻於社會為目標。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲楊善鳳小姐父親楊百志為軍職轉任公務人員，母親楊厲福蘭為全職家庭主婦，一生省吃儉用，卻常感念社會上的社福資源需求，一輩子均以奉獻於社會為目標。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

來自高雄市的楊善鳳小姐其雙親受到陳樹菊女士善心啟發，一生省吃儉用，將畢生積蓄奉獻於社會，特地捐贈雲林縣府災情勘查車1部，作為消防災情查報使用。雲林縣政府為表示謝忱，今（7）日辦理捐贈儀式，由雲林縣消防局副局長蕭哲明代表接受，並回贈感謝狀及紀念品。

楊善鳳小姐的雙親出生地於中國，後至台灣結婚，父親楊百志為軍職轉任公務人員，母親楊厲福蘭為全職家庭主婦，一生省吃儉用，卻常感念社會上的社福資源需求，不定期捐贈社福團體以及醫療院所相關醫療器材用具，一輩子均以奉獻於社會為目標。

楊善鳳小姐指出，如今雙親雖已離開，本著傳承雙親「善」的精神，又受陳樹菊女士之善行義舉感動，因此決定代替他們將畢生積蓄繼續奉獻給社會。雖居住於高雄，但體認到雲林縣屬務農縣市，救災資源相對缺乏，但卻有相當複雜的災害特性，故遠從高雄跨越數個縣市，指定將善款投入雲林縣。

楊善鳳小姐謙虛表示，跟陳樹菊女士比起來，我們的捐贈真的是不足掛齒，我們只是出一己之力，繼續讓善的信念在社會中流動。消防局副局長蕭哲明則表示，非常感謝楊女士雙親的善舉，對於本縣的消防救災有相當大的幫助。

雲林縣消防局說明，捐贈車型屬於福斯最新款廂型休旅車，車內空間足以搭載救災現場資通訊設備，半自動式駕駛設計更能讓緊急出勤時更加安全。未來將服務於雲林縣20鄉鎮市，往東可至土石流潛勢區進行勘災、往西則可至低漥淹水區或六輕工業區進行指揮站之架設等，使用用途可說相當廣泛。

▲楊善鳳小姐父親楊百志為軍職轉任公務人員，母親楊厲福蘭為全職家庭主婦，一生省吃儉用，卻常感念社會上的社福資源需求，一輩子均以奉獻於社會為目標。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲捐贈車有半自動式駕駛設計更能讓緊急出勤時更加安全，未來將服務於本縣20鄉鎮市，對於雲林縣消防局及雲林縣救災上有相當大之助益。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


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