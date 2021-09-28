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六輕毒災演練　消防猛男化身傷患「逼真體驗找救災盲點」

▲雲林縣消防局、環保局以及台塑六輕今日舉辦「無腳本半預警演習」，由演習出題官隨機出題模擬災害發生，六輕廠區員工紛紛開始疏散及自救，透過高擬真、無腳本的演習。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲為高擬真實習，安排了多名的消防員化身傷患，更請了特效化妝老師畫傷妝，讓現場的災害臨場感更為真實。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣消防局、環保局以及台塑六輕今（28）日舉辦「無腳本半預警演習」，有別於以往，此次首次參酌外國的演習方式，由演習出題官隨機出題模擬災害發生，六輕廠區員工紛紛開始疏散及自救，透過高擬真、無腳本的演習，除了測試六輕及政府部門的應變作為外，更可從中培養出救災默契，強化救災能量。

轟一聲強烈聲響，六輕廠區毒化物管線遭故障工程車撞擊，有人從高空管線鷹架摔落，有人遭車輛壓住，更有人遭外洩的毒氣潑及倒地，災害現場血跡斑斑，六輕廠區員工紛紛開始疏散及自救，消防局與環保局派了各式的搶救車輛到場救援，患者一被救出為了避免化學物質傷害人體，立刻被搶救人員脫除身上衣物，用大量清水進行洗去汙染並送醫。

▲雲林縣消防局、環保局以及台塑六輕今日舉辦「無腳本半預警演習」，由演習出題官隨機出題模擬災害發生，六輕廠區員工紛紛開始疏散及自救，透過高擬真、無腳本的演習。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣消防局、環保局以及台塑六輕今日舉辦「無腳本半預警演習」，由演習出題官隨機出題模擬災害發生，六輕廠區員工紛紛開始疏散及自救，透過高擬真、無腳本的演習。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣消防局表示，為高擬真實習，安排了10多名的「消防猛男」傷患，更請了特效化妝老師畫傷妝，讓現場的災害臨場感更為真實，讓到場的搶救單位不但除了緊張刺激及臨場感大為提升外，透過這種高擬真演練，更可以從演習中找出救災盲點進而改善、提升雲林縣的防災安全。

▲雲林縣消防局、環保局以及台塑六輕今日舉辦「無腳本半預警演習」，由演習出題官隨機出題模擬災害發生，六輕廠區員工紛紛開始疏散及自救，透過高擬真、無腳本的演習。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲消防局長林文山說明，由消防員自身去體會傷患的感受，能夠讓消防員在真正救助民眾時，更能站在民眾的角度去思考如何搶救對於民眾最能減少痛苦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

消防局長林文山說明，由消防員自身去體會傷患的感受，能夠讓消防員在真正救助民眾時，更能站在民眾的角度去思考如何搶救對於民眾最能減少痛苦。例如除汙的當下須要把患者衣物脫除，透過傷患的角度思考，就會體會到隱私的問題；另外經過消防車冷水的沖淋，則會感受到傷患可能失溫的情形，所以毛毯或毛巾的保暖就變得相當重要。

▲雲林縣消防局、環保局以及台塑六輕今日舉辦「無腳本半預警演習」，由演習出題官隨機出題模擬災害發生，六輕廠區員工紛紛開始疏散及自救，透過高擬真、無腳本的演習。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣消防局、環保局以及台塑六輕舉辦「無腳本半預警演習」，以廠區毒化物管線遭故障工程車撞擊為腳本，有人從高空管線鷹架摔落更有人遭外洩的毒氣潑及倒地等。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

環保局長張喬維表示，雲林縣台塑六輕是台灣相當重要的場域，因此對於各項緊急應變演練應更加強化，尤其內部化學物品為大宗，透過本次高擬真、無腳本的演習，除了可以測試六輕及政府部門的應變作為外，更可從中培養出救災默契，強化救災能量，提升本縣縣民的安全。

▲雲林縣消防局、環保局以及台塑六輕今日舉辦「無腳本半預警演習」，由演習出題官隨機出題模擬災害發生，六輕廠區員工紛紛開始疏散及自救，透過高擬真、無腳本的演習。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣消防局、環保局以及台塑六輕舉辦「無腳本半預警演習」，以廠區毒化物管線遭故障工程車撞擊為腳本，有人從高空管線鷹架摔落更有人遭外洩的毒氣潑及倒地等。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣消防局、環保局以及台塑六輕今日舉辦「無腳本半預警演習」，由演習出題官隨機出題模擬災害發生，六輕廠區員工紛紛開始疏散及自救，透過高擬真、無腳本的演習。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台塑六輕是相當重要的場域，對於各項緊急應變演練應更加強化，透過高擬真、無腳本的演習，可從中培養出救災默契，強化救災能量。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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