台東鳳梨釋迦自救會300人議會陳情　要通路、要生計、要出口

▲台東縣議長吳秀華接受果農的請願書。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣鳳梨釋迦自救會由發起人吳村田等約300人，20日到台東縣議會廣場陳情請願，表達果農心聲，台東出產的鳳梨釋迦水果，大陸銷售通路受阻，農民努力心血將付諸東流。台東縣議會由議長吳秀華及許進榮等議員接受果農的請願書，議長向在場鄉親保證會全力協助農民，要求地方及中央主管機關正視農民訴求，解決農民目前的生計困境。

隨後辦理座談會上，農民朋友紛紛表示呼籲政府「要通路、要生計、要出口」，另除請政府重視解決問題外，農民成員也同時宣誓自律做好除蟲把關工作，避免影響出口市場；台東市長張國洲、鹿野鄉長李國強及林東滿、黃治維、王文怡、林參天、陳銘風等議員出席記者會，表達認同及支持農民的訴求，另縣農業處長許家豪說明縣府目前的努力及解決方案，也能體會目前農民所面臨處境，一定盡全力反映中央政府因突發性原因應直接補助，也希望能透過對談或民間交流再次打開產銷通路，才是真正解決問題。

議長吳秀華指出，今年9月大陸方面突祭出鳳梨釋迦暫停進口措施，對農民來說，影響甚大，因為大陸市場是出口大宗，占外銷市場比重95%以上，尤其在12月初左右即將進入鳳梨釋迦的採收期，至今政府沒有提出完善的配套政策及明確的因應方案，今天農民因此發出怒吼，請政府正視問題的嚴重性。

最後吳秀華做以下6點結論：1.穩定國內市場。2.政府應協調打通大陸市場，農委會應找出辦法解決產銷通路困境。3.希望運用民間力量早日協助打開通路。4.請政府輔導釋迦果進行加工開發，避免滯銷。5.請中央政府比照農損發放補助協助農民脫困或者政府祭出保價收購政策解決今年冬果的問題。6.鼓勵果農參加農產保險，減少銷路受阻的問題。