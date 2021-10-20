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施政總報告　饒慶鈴：可支配所得增4萬成長率全國第一

▲縣長饒慶鈴進行施政總報告。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲縣長饒慶鈴進行施政總報告。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣議會第19屆第6次定期大會已於19日展開，縣長饒慶鈴並於20日上午9時應邀進行施政總報告，饒縣長指出，「台東，不只是台東」，越國際就要越在地，縣府積極推動「慢經濟生活模式」、「快思維行政效率」，要將台東放在世界的舞台，讓1萬人來1百次，縣長特別感謝3年來議員先進及鄉親的支持，她會帶領縣府團隊持續維持高效率，打造台東成為全世界認識台灣的第1站。

饒慶鈴以「發展自然真實的經濟模式」、「營造優美的城鄉生活環境」、「致力多元應用的智慧城市」、「型塑大台東藝術文化園區」、「建構全面完善的社福系統」及「打造原民文化首都」等6個落實慢經濟面向，向議員先進提出她的施政總報告。深入說明，一快一慢是台東推動慢經濟的核心價值。慢，是在地獨有的氣質，也是台東專屬的生活態度。快，是有效率、快思維的將「開放」、 「整合」、「創新」的DNA深植政策中，明確加快各項事務推進的速度。

饒慶鈴進一步說明，統計台東縣109年平均每人可支配所得109年338,343元，較108年增加40,823元，增幅13.72%，成長率為全國第1、農漁會存款2年來快速成長，共增加45億9千1百餘萬元、建築執照、商業設立登記、青年創業比例及商家營業額都較2年前為高，同時，不受疫情影響，台東縣去(109)年旅遊人數達1033萬人，也被Expedia評為最受台灣旅客喜愛10大國旅城市第1名，以及2020觀光旅館住房率也為全國第1，達62.08％，平均餘命進3年增幅1.01歲為全國第2。

打造高效率行政團隊快速解決民眾問題是饒慶鈴對同仁們的要求，台東縣是全國第1個山坡地解編縣市(速度最快、面積最大及筆數最多)，嘉惠全縣13各鄉鎮土地免繳回饋金，並獲農委會「坡地金育獎」全國第1名殊榮、於日前辦理「贈地」天后宮助合法，為全國第1件，依據都市計畫通盤檢討解決延宕20年東遊季土地案，並完成旅館登記及創造多贏，利用5個月時間解決20餘年土地問題，關山親水公園終取得開發許可，爭議14年的杉原海水浴場也在8月24日重新開放，將山海還給民眾。

另外，將閒置28年的台東市志航路兩側土地完成重劃作業，釋出約6公頃多土地，也協助台東大學先導型食品生技工廠取得光場登記證，讓台東農產品可以在地生產在地製造，減輕農民外運成本，在疫苗政策施打方面，台東縣領先全國最早採預約制，避免鄉親群聚及提高施打率。

饒縣長並提到，其實縣府做的很多，包括疫情期間堅持舉辦全球唯1台東品牌、行銷台東農業品牌、12月將前往台北辦理慢食節、建構便利新路網、解決偏鄉用水問題等。

明年起，生育津貼也將第1胎將提高至3萬元、第2胎起3.6萬元，並搭配免費育兒到宅指導0-3歲幼兒專責醫師制度等、免費育兒指導到宅服務，提供友善育兒環境，另有全國首創女性乳癌篩檢降至40歲、免費敬老眼鏡降低補助至60歲，16鄉鎮市衛生所醫師也全數到位、提供專業診療服務。為了台東，慶鈴與團隊會一步一步踏實做，有信心讓台東未來會更好。

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