台東區廉政志工專業訓練　重視民眾在意的事

▲廉政志工專業訓練會後合照。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

110年台東區廉政志工專業訓練暨聯繫會報於19日在台東縣政府舉辦，邀請台東地方法院及台東地檢署廉政志工隊一同參與、交流學習。訓練課程包括廉政志工業務、廉政法令及企業誠信概念，以及近年頗受矚目的食品安全及全民督工等專業、實用的項目，讓參與的志工們都收穫滿滿，感受政府照顧民眾、積極施政的努力。

台東縣政府表示，自從2011年塑化劑及2014年劣質油品事件發生後，食品安全衛生的議題已經成為社會大眾以及政府所重視的議題，除了食安法規以及衛生機關的嚴格把關之外，民眾也要拒絕不實的食品廣告以及不誠實的店家，更應懂得運用正確的食安知識成為聰明的消費者。

政風處表示，近年來縣府團隊也推動民眾有感的建設，例如東197道路拓寬、太平溪路堤共構、幸福住宅、富岡漁港新建工程、台東之眼、縣立圖書館、南迴驛等重要建設工程的概況，而就民眾在意的工程品質及工期部分，也分享了運用3級品管制度，有系統地管控風險，以及結合民間的全民督工機制，協助政府部門及早發現可能問題，積極協同建設、農業、原民、文化處等業管單位，謀求改善之道的經過與成效。

政風處長余世銘指出，縣府施政的目的主要在提升服務、行政效能，解決民眾問題與需求，讓民眾安居樂業。縣民是頭家，透過這次聯繫會報的時機，將縣府團隊推動縣政努力及公共建設的成果，跟廉政志工朋友分享，是很有意義的經驗，未來更希望透過志工們的志願服務，建立政府與民眾的溝通橋樑，民眾在意的事，就是縣政推行的方向。