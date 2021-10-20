打造南島文化首都　台東縣府培育技術專業人才

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▲台東縣府培育原民樂舞實力。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升台東原民樂舞實力，台東縣政府今年持續舉辦相關專業技術人員培育計畫，20日舉行成果記者會，縣長饒慶鈴表示，不論幕前、幕後舞台工作都是縣府推動表演藝術發展的重點，透過此計畫培育技術專業人才，希望鼓勵更多有興趣的原民投入樂舞藝術的舞台燈光、藝術行政企劃等工作，未來也將積極演藝場所興建規劃，希望打造台東成為南島文化首都。今年入選的團隊與技術人員於10月23日、24日晚上6點在TTStyle波浪屋策劃「東MOVE 一下」展演，邀請昊恩、安懂、家家、都市叢林等原民表演團體接力演唱，歡迎大家前來感受原民樂舞的活力。



今日記者會中由縣長饒慶鈴為2位舞台技術人員陳俊傑、張杰，與杵音文化藝術團、高山舞集文化藝術服務團、零捌玖舞蹈工作室3個團隊頒發研習證書。今年為擴大培育計畫，特別針對藝術行政團隊，辦理專業培訓課程46小時，甄選出3個團隊，從5月至年底培訓期間給予每1團隊總計12萬元補助金，並協助表演團隊行銷推廣、策劃專場演出等；另針對技術人員，也安排外部課程40小時、協助媒合廠商從3月至12月進行實習，學習舞台燈光、音響設備等硬體操作技能。

饒慶鈴表示，台東喜愛唱歌舞蹈人才相當多，也孕育了張惠妹、桑布伊、布拉瑞揚等，不過，在他們背後需要更多的幕後專業工作團隊支持，縣府積極扶植表演藝術團隊，希望打造台東原住民族樂舞品牌，規劃活動給予樂舞人才更多展演機會、挖掘表演藝術人才。而為了鼓勵青年投入舞臺專業技術工作、藝術行政領域，109年起啟動原住民族樂舞藝術專業人才培育，舉辦專業培訓課程、提供技術人員觀摩實習及未來職業發展機會，今年特別增加藝術行政人員培育，以支持團隊藝術行政穩定發展，期盼未來能夠籌劃跨縣演出。

除了人才的培育之外，也需要表演的空間，因此，縣府改造舊議會成為可容納100-150人的小型劇場演出場所，另外，原民處也積極向中央爭取規劃興建500人左右的演藝廳，未來可以提供縣內表演藝術團隊演出與排練，期望將台東打造為南島文化首都。

原民處指出，此計畫培育的技術及藝術行政人員將於各種活動發揮專業操作能力，除了策劃此週末的「東MOVE一下」展演，也參與風起原舞樂舞發表的舞台設備技術工作，以及布拉瑞揚回家巡演的3場活動實習，並於11月規劃辦理3場原民樂舞專場演出，包括11月6日台灣高山舞集文化藝術服務團的《原音共舞》、11月13日零捌玖舞蹈工作室的《I POP 會後會》、11月20日杵音文化藝術團的《Hay海夜 迴盪瑪蘭聲響》，連結培育人員、技術廠商、表演團隊三方，加強舞台幕後工作技術，讓藝術行政人才可以更精進活動辦理及策劃。