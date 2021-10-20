台東馬偕+基督教醫院「24小時兒科照護」　強化緊急就醫量能

▲馬偕及基督教醫院提供24小時兒科醫療。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為鼓勵生育，積極升級守護嬰幼兒健康，打造優質友善生養環境，縣長饒慶鈴日前除宣布自111年1月起提高台東縣生育補助，今年8月起也啟動「幼兒專責醫師制度計畫」，提升縣內3歲以下幼兒健康照護，目前馬偕及東基2家醫院有提供24小時兒科醫療照護，希望在緊急時刻，搶救嬰幼兒生命健康安全。

縣長饒慶鈴表示，面臨少子化衝擊，台東縣府祭出多項育兒協助措施，除明年起調高全縣生育補助，目前在馬偕及東基2家醫院都有提供24小時兒科醫療照護，解決過去民眾於假日或夜間找不到兒科醫師之困境，期盼能強化未滿3歲嬰幼兒緊急傷病患就醫的量能，守護嬰幼兒健康。

衛生局指出，依據衛生福利部統計資料顯示，全國新生兒平均死亡率全國為2.4人/千人，台東縣達3.4人/千人，超過全國平均值，為提升縣內3歲以下幼兒健康照護，縣府今年8月爭取執行「幼兒專責醫師制度計畫」，以幼兒為核心，提供新手家長免費申請加入，透過建立醫師與幼兒的專屬照護制度，完成各時程之兒童預防保健、疫苗接種、牙齒塗氟轉介、就醫轉診等，縣內有10家診所及衛生所提供嬰幼兒預防保健，若有緊急救護需求，則在馬偕及東基2家醫院有24小時兒科緊急醫療照護。

目前全縣合約醫療院所共計有台東馬偕醫院、台東基督教醫院、小太陽小兒科診所及成功鎮、延平鄉、東河鄉、金峰鄉、長濱鄉、海端鄉、鹿野鄉、達仁鄉、綠島鄉等9家衛生所共12家，若民眾對幼兒專責醫師有任何問題，可以向台東縣衛生局醫政科洽詢，電話346748分機356，家長也可連結幼兒專責醫師網頁https://docforkids.mohw.gov.tw/ 查詢相關資訊並多加利用。