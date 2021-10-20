　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東馬偕+基督教醫院「24小時兒科照護」　強化緊急就醫量能

▲馬偕及基督教醫院提供24小時兒科醫療。（圖／記者楊漢聲攝）

▲馬偕及基督教醫院提供24小時兒科醫療。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為鼓勵生育，積極升級守護嬰幼兒健康，打造優質友善生養環境，縣長饒慶鈴日前除宣布自111年1月起提高台東縣生育補助，今年8月起也啟動「幼兒專責醫師制度計畫」，提升縣內3歲以下幼兒健康照護，目前馬偕及東基2家醫院有提供24小時兒科醫療照護，希望在緊急時刻，搶救嬰幼兒生命健康安全。

縣長饒慶鈴表示，面臨少子化衝擊，台東縣府祭出多項育兒協助措施，除明年起調高全縣生育補助，目前在馬偕及東基2家醫院都有提供24小時兒科醫療照護，解決過去民眾於假日或夜間找不到兒科醫師之困境，期盼能強化未滿3歲嬰幼兒緊急傷病患就醫的量能，守護嬰幼兒健康。

衛生局指出，依據衛生福利部統計資料顯示，全國新生兒平均死亡率全國為2.4人/千人，台東縣達3.4人/千人，超過全國平均值，為提升縣內3歲以下幼兒健康照護，縣府今年8月爭取執行「幼兒專責醫師制度計畫」，以幼兒為核心，提供新手家長免費申請加入，透過建立醫師與幼兒的專屬照護制度，完成各時程之兒童預防保健、疫苗接種、牙齒塗氟轉介、就醫轉診等，縣內有10家診所及衛生所提供嬰幼兒預防保健，若有緊急救護需求，則在馬偕及東基2家醫院有24小時兒科緊急醫療照護。

目前全縣合約醫療院所共計有台東馬偕醫院、台東基督教醫院、小太陽小兒科診所及成功鎮、延平鄉、東河鄉、金峰鄉、長濱鄉、海端鄉、鹿野鄉、達仁鄉、綠島鄉等9家衛生所共12家，若民眾對幼兒專責醫師有任何問題，可以向台東縣衛生局醫政科洽詢，電話346748分機356，家長也可連結幼兒專責醫師網頁https://docforkids.mohw.gov.tw/ 查詢相關資訊並多加利用。

►秋冬裝激殺2折，快塞滿衣櫃！

ET快訊
快訊／笑笑發聲了！不知小玉在犯罪：我比誰都難受
90%胖子「都有這壞習慣」！營養師嘆：還很傷腸胃
曾和成龍對打！男星「爬山冥想中離世」　韓庚愛妻悲曝父親死訊
快訊／基隆市議員韓世昱涉貪　「列被告」檢調漏夜偵訊
鬧區驚見3公尺巨蛇盤踞空中　路人全嚇傻
情侶大玩前空翻　她整件洋裝被男友扯到「剩內衣褲」
陳芳語新歌登世界MV趨勢　榜上唯一中文歌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中犁記餅店老闆驚傳病逝！被譽「警界土地公」熱心捐裝備…警惋惜

市議員籲擴建部立桃園醫院　衛生局：增400床送中央審核

台中小黃公車超棒！可預約、隨招隨停還免費　盧秀燕宣布：再增7路線

桃園人注意！捷運綠線GC03標地下隧道開挖　2年完成潛盾工程

全運會獲金銀銅86面獎牌　台南縣市合併以來最多獲獎紀錄

桃園青埔公托不足市議員爭取增設　鄭文燦：擬規劃3個幼兒園

台南市政府開源節流績效　2020年負債年減率六都第一

桃園捷運綠線地下段工程首台潛盾機啟用　降低交通衝擊

台南藍軍支持刪Q　拒絕大麻、拒絕瘦肉精

店家收五倍券那裡兌換現金？　來桃園各農漁會信用部就兌

韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們

惡毒！正妹門前被丟血淋淋豬頭 疑遭下降頭...專家：致人於死地

女嬰疑遭虐死！父曝「被當犯人問」 嬤斥要有良心...檢：會還家屬公道

外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

女嬰阿公淚：要保母愧疚一輩子 父「胸口刺女兒圖像」永遠留念

男淋濕自己衣服＋拿水槍噴老婆 犯案工具塞給兒子裝受害者XD

無照屁孩違規遭攔！不滿車被拖吊 嗆警「新來的菜鳥」...當場被壓制

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

「做得很累！做換臉謎片像機器人」 小玉自述被抓鬆一口氣：壓力好大

台中犁記餅店老闆驚傳病逝！被譽「警界土地公」熱心捐裝備…警惋惜

市議員籲擴建部立桃園醫院　衛生局：增400床送中央審核

台中小黃公車超棒！可預約、隨招隨停還免費　盧秀燕宣布：再增7路線

桃園人注意！捷運綠線GC03標地下隧道開挖　2年完成潛盾工程

全運會獲金銀銅86面獎牌　台南縣市合併以來最多獲獎紀錄

桃園青埔公托不足市議員爭取增設　鄭文燦：擬規劃3個幼兒園

台南市政府開源節流績效　2020年負債年減率六都第一

桃園捷運綠線地下段工程首台潛盾機啟用　降低交通衝擊

台南藍軍支持刪Q　拒絕大麻、拒絕瘦肉精

店家收五倍券那裡兌換現金？　來桃園各農漁會信用部就兌

快訊／笑笑發聲「我比誰都難受」！不知小玉在犯罪：早知道一定會阻止

姑姑大義滅親　陳玉珍批陳柏惟肇逃：共軍來犯拋國民

吳念庭無安吞2K、王柏融代打敲安　西武主場最終戰勝火腿

只顧打電動害失智媽走失　羅平角色被罵不孝子：壞到自己都想打

賓士貓霸氣摟伴滿是粉紅色泡泡　奴才笑：結紮難忘恩愛過

全運會／向俊賢跳高重返2M21奪金達標亞運　感謝學弟緊追超有壓力

曾和成龍對打…男星「爬山冥想中離世」　韓庚愛妻悲曝父親死訊！

快訊／基隆議員父子檔涉貪　韓世昱、韓良圻「列被告」漏夜偵訊

粉絲鬧到被官方開鍘！趙麗穎二度合作王一博破局　新戲男主角曝光

35公分大壁虎比常見大10倍　2卵破殼寶寶身穿「鮮豔花衣」報到

女駕駛一路亮燈直騎下秒突左切 後方警察「超近車距」慘自摔！

地方熱門新聞

中壢20：00送肉粽！送煞路線曝光網傻眼

台中65歲以上長輩搶光萬劑疫苗　市府宣布新措施

陳柏惟苦行隊伍臨時改道　避開顏寬恒服務處

南投BNT等3種疫苗和6年齡層將於22日陸續開打

國民黨南投縣長初選民調　許淑華勝出

5歲童深夜溜出門哭找阿嬤　警抱他逐戶尋訪送回家

南投突擊安檢2老舊住商大樓　抓包逃生通道堆雜物

太平國小變身看海書店　用閱讀拉開基隆序幕

捷運綠線GC03標開挖　2年完成潛盾開挖作業

黃捷告小玉　親曝影片「噁心反胃」

台中犁記餅店老闆驚傳病逝！警界惋惜

防屏東迎王祭典脫序暴力　東港警快打演練

台電桃園區處東區巡修大樓　落成啟用

更多熱門

相關新聞

施政總報告　饒慶鈴：可支配所得增4萬成長率全國第一

施政總報告　饒慶鈴：可支配所得增4萬成長率全國第一

台東縣議會第19屆第6次定期大會已於19日展開，縣長饒慶鈴並於20日上午9時應邀進行施政總報告，饒縣長指出，「台東，不只是台東」，越國際就要越在地，縣府積極推動「慢經濟生活模式」、「快思維行政效率」，要將台東放在世界的舞台，讓1萬人來1百次，縣長特別感謝3年來議員先進及鄉親的支持，她會帶領縣府團隊持續維持高效率，打造台東成為全世界認識台灣的第1站。

台東監理站汽機車號牌網路標售

台東監理站汽機車號牌網路標售

榮民榮眷基金會致贈國旗口罩　關懷榮民眷健康

榮民榮眷基金會致贈國旗口罩　關懷榮民眷健康

台東縣拓展鳳梨釋迦國內市場　12/1家樂福上架

台東縣拓展鳳梨釋迦國內市場　12/1家樂福上架

藝術家駐阿底旦文化故事館　共創人與土地共生藝術

藝術家駐阿底旦文化故事館　共創人與土地共生藝術

關鍵字：

馬偕 東基 台東

讀者迴響

熱門新聞

五倍券＋現金拒找零　她怒酸店員

藝FUN券第2波幸運號碼出爐！

第2波農遊券幸運數開出！

短裙空姐「吹0℃寒風」蹲下狂抖　黨官下令高層路邊罰站

「今年冬天會很冷」　專家示警：要特別注意

直擊已婚網紅超哥深夜摟竹竿妹！

快訊／指揮中心記者會臨時暫停一次！取消原因曝光

快訊／金宣虎承認了！「因為我造成她傷害」

老婆傳訊：我在616　人夫綠炸

台中19歲男大生車禍亡　「Vtuber」車貼讓千人齊聚：R.I.P.

「金宣虎前女友」長相曝光！　韓網獵巫挖出：她36歲、離過婚

鄧佳華「本來剩27元」公開戶頭數字！

金宣虎前女友身份曝光！韓媒爆：她是美貌出名才女

他曝LINE家庭群組...網狂喊+1：全台都一樣

好幸運！「這組末碼」農遊券、動滋券都到手

更多

最夯影音

更多
韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們

韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們
惡毒！正妹門前被丟血淋淋豬頭 疑遭下降頭...專家：致人於死地

惡毒！正妹門前被丟血淋淋豬頭 疑遭下降頭...專家：致人於死地

女嬰疑遭虐死！父曝「被當犯人問」 嬤斥要有良心...檢：會還家屬公道

女嬰疑遭虐死！父曝「被當犯人問」 嬤斥要有良心...檢：會還家屬公道

外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治

外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面