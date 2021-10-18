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「氣血有問題」妙齡女慘遭強吻指侵　按摩師賠50萬獲輕判

▲▼按摩,美背,上裸,女。（圖／達志影像／示意圖）

妙齡女到推拿館按摩，竟遭師傅染指性侵。（圖／達志影像／示意圖）

記者李忠憲／台中報導

妙齡代課老師小婷（化名）到西屯區推拿館全身按摩，竟遭莊姓按摩師藉機脫她內褲、摸胸親乳指侵下體得逞。莊男從頭到尾否認指侵，直到二審終結時才賠50萬和解，台中高分院審結，依強制性交罪改判他3年。全案可上訴。

判決書指出，50多歲莊男本身是推拿整骨師，在西屯區太原路開設傳統整復推拿館。2020年10月1日下午1點左右，從事代課老師、年約20多歲的女子小婷（化名）第4次到這家推拿館進行全身油壓按摩消費。她依前一次消費莊男的要求，自行將上半身衣物脫掉，只有穿內褲與短褲，趴臥在診療床上，讓他進行全身按摩。

才跟妻子大吵，心情不好的莊男竟色慾薰心，利用店內無人在場，先以「氣血有問題」為由要求小婷翻身轉到正面，在以按摩大腿內側、鼠蹊部、臀部為由，將她的短褲與內褲下拉到膝蓋處，接著開始按摩大腿內側、鼠蹊部，進而撫摸外陰部。

小婷當下受驚害怕，只能捲曲雙腿抱胸自保，莊男竟得寸進尺，順勢將手指插入她下體。小婷立刻用手推開並告知「不要」，淡妝男不僅沒停手，反要她「放輕鬆」，再次將手指插入下體內抽動，另一手則摸她胸部還用嘴巴親吻。小婷隱忍付700元後回家，向男友哭訴。2人到醫院驗傷報警，「下體撕裂傷外，心裡也感到很受傷，覺得有種信賴崩塌的感覺」，怒告莊男性侵。

莊男一、二審雖都坦承有幫小婷推拿，過程中有摸到她外陰部及鼠蹊部，「用舌頭舔一下乳頭」，但矢口否認有強制性交。他辯稱，只有在小婷陰部外緣推拿，沒有用手指插入，當時推到鼠蹊部，「手指自然而然就推到外陰部」，聽到對方說等一下，就沒有繼續。警方採驗陰道內沒有他的DNA，就可以佐證。

莊男律師也說，推拿館是騎樓店面，大門未鎖，並不隱密；被害人未在莊男轉身接電話就離開，與一般常理反應有違。如被害人所說他已採取捲曲雙腿抱胸的保護動作，莊男要如何順勢用手指插入，應只構成利用機會猥褻罪。

台中高分院審理後認為，從醫師診斷證明可看出，小婷陰部6點鐘及9點鐘方向處有裂口，手指只有些微DNA，陰道沒採到機率很高。小婷事發後就因為內心壓力多次到身心科診所及醫院求診，受侵害情節絕非輕微等，認定莊男強制性交罪事證明確。考量莊男已賠償50萬元給小婷達成和解，但卻未坦承強制性交案型，避重就輕，原審判3年半撤銷改判3年。全案仍可上訴。

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