女廠工遭男同事衝入房硬上　法庭改口稱「他是真愛」

▲女子遭男同事性侵，事後成男女朋友還打算共駔家庭，並向法官求情。（示意圖／CFP）

記者李忠憲／台中報導

一試成真愛？男移工阿傑（化名）與女移工小莉（化名）既是同事，也是互有好感的朋友，阿傑某日趁宿舍沒人，衝到小莉房間霸王硬上弓，遭依強制性交罪嫌送辦。小莉事後向法官求情，認為阿傑是對她用真感情，2人目前交往中且打算共組家庭，願意原諒他。法官最後採信，依強制性交罪判阿傑2年，緩刑5年，給予祝福。

判決書指出，越南籍男移工阿傑（化名）與同國籍女移工小莉（化名），2人都是同一家仲介公司、也是同工廠朋友。去年9月某日傍晚，人在員工宿舍的阿傑，利用小莉獨處在房間，其他人還沒回到宿舍時，竟推開小莉的房門，從後方強抱她並推倒在床上，接著脫掉她褲子，不顧她口頭要求放開，並用身體推阻抵抗，用下體插入性侵得逞。

小莉事後因為身體不舒服，打電話給仲介公司派人帶她去就醫，這才知道她遭性侵，陪同到警局報案。阿傑到案後坦認犯行，遭警方依強制性交罪嫌送辦，最低刑度3年。

然而，小莉卻幫性侵她的阿傑說話，她表示，案發時她跟阿傑只是互有好感，不是正式男女朋友，之前有一起睡在宿舍過，但沒有發生性行為。「因為我們同公司，有時候阿傑會來我們宿舍玩，有一次阿傑拿走她的手機跟鑰匙，她去他房間要東西，卻被他鎖門出不去，所以留在那邊過夜。當時因為生理期，所以沒跟阿傑發生性行為。」

她還說，案發後，他們變成男女朋友，到現在都是。阿傑一直說他對她是真的用感情，想要跟她長久交往。「我們還很年輕，她也喜歡阿傑，想給他一個機會並撤回告訴。 她已原諒阿傑，有打算共組家庭，同意給他緩刑。」

法官考量，阿傑犯下強制性交罪，事證明確，原本應該嚴懲，但行為尚非暴力。雖然行為不當，但與被害人有一定感情基礎，已獲得被害人原諒，且雙方已正常交往，並打算共組家庭，可認其已恢復正常生活。另外，阿傑因工作認真、表現良好，經雇主予以續聘留任而向勞動部申請核發聘用許可，並已獲核發。如果量處最低刑度，仍過於嚴苛，最後判他2年，緩刑5年，期間保護管束。全案可上訴。

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