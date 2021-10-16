闆娘偷吃小王淫叫聲狂喊5分鐘　女員工聽到受不了直接去找老闆

已婚婦人找前員工南下與小王出遊，2人不時手牽手還親暱稱「水某」。（圖／pexels）

記者李忠憲／台中報導

檳榔攤闆娘阿月（化名）去年拋夫棄子離家出走超過1年，其鄭姓丈夫透過前員工得知，阿月另結高雄新歡阿偉（化名），如員工還直擊2人手牽手擁抱、晚上睡覺時隔牆聽到阿月長達5分多鐘的做愛淫叫聲。雖然阿月、阿偉都否認，辯稱2人只是姊弟，堅稱是遭設計誣陷。但法官認為2人確實已逾越正常社交分際，准鄭男離婚，還要阿月、阿偉賠償20萬元。全案可上訴。

判決書指出，鄭姓男子經營檳榔攤，妻子阿月（化名）結婚30多年，並生有3名子女。原本家庭還算圓滿，阿月卻在2020年7月某日跟鄭男爭吵後突然離家出走，音訊全無。鄭男前員工朱女後來告知，阿月在外面已有男朋友，是在高雄開工廠的阿偉（化名）。

她還加碼爆料說，阿月離家一周後，就找她一起下高雄找阿偉玩，當晚去阿偉家住。阿月沒跟她睡，反而跟阿偉睡同一間房，當晚還隔著牆壁聽到阿月性行為時的淫叫聲，時間長達5分多鐘，但隔天阿月否認說「哪有可能」；外出玩的時候，2人還會手牽手，拍攝親密照片。

鄭男得知後大怒，認為阿月與阿偉已侵犯配偶權，除了向法院訴請離婚，並請求損害賠償訴訟，向2人求償100萬元並加計法定利息。

阿月在法庭上雖同意離婚，但否認跟阿偉有姦情，辯稱跟阿偉是「姊弟」相稱的朋友。當天下高雄是鄭男與朱女共謀設計她，勸她去高雄找阿偉玩。當晚，她跟朱女、阿偉都各睡一間房間，並沒有跟阿偉發生性行為，鄭男應該是為了要錢才告她。阿偉也否認姦情，辯稱鄭男應該是為了錢才演這個戲，編這個故事。

法官傳來朱女，朱女除了證實過程不假外，還拿出阿月與阿偉的親密照片。只見照片中，阿月從後面環抱阿偉。朱女還證稱，2人出遊時會牽手，阿偉甚至多次在視訊電話中叫阿月「水某（美麗的老婆）」，都不是已婚人士應守的分際，可見雙方確實過從甚密。

法官認為，雖然阿月、阿偉都堅稱是鄭男設計誣陷，但卻沒有舉證證明，可見純屬猜測。阿月離家出走超過1年，長久分居，無法繼續彼此共同婚姻生活，離婚責任應歸於阿月，准許離婚；阿月在已婚身分時，與阿偉逾越正常社交分際交往，並在公開場合做親密舉動，使鄭男承受他人輿論壓力，所受傷害痛苦難謂輕微，最後判2人應賠鄭男20萬元。全案可上訴。

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