17歲少女遭獸父性侵5年　還把她送28男共享「名單包含地方官」

▲少女控訴5年來遭20多名男子性侵。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李振慧／綜合報導

印度北方邦一名17歲少女近來向警方報案，多年來慘遭父親、叔叔等親人性侵，父親後來將她下藥迷昏後還送去給別的男人性侵，涉案人數多達28人，名單中甚至包含當地政黨成員，引發社會關注。

北方邦警方表示，這名來自拉利特普爾縣(Lalitpur)的17歲少女控訴，父親在她12歲時第一次進行性侵，當時對方以她教開車為由，把人載到一個無人的農場中性侵得逞，事後要她不可以告訴任何人，否則就會殺死她母親。

幾天後，父親在給少女的零食中下藥，把她交給一個不認識的女人，女子要她在小房間中乖乖等著，後來便有不認識的男子走進房間，她失去知覺醒來發現身上衣服沒穿好，腹部很痛，後來類似的事情一再發生，可是她一直只能隱忍不敢告訴外人。

少女控訴，後來她去叔叔家時，也遭到4個叔叔和堂哥們性侵，奶奶雖然知情卻沒有報案，而性侵她的男子中還包含社會黨地區主席亞達夫(Tilak Yadav)，以及大眾社會黨地區主席阿希爾瓦(Deepak Ahirvar)，涉案人數一共多達28人。

消息傳出後，社會黨立即解除亞達夫職務，不過他本人出面駁斥指控，反稱這是對手刻意操作的政治打壓。警方目前除了逮捕少女父親，並根據其供詞查獲一間不法旅館，相關工作人員目前也都被逮捕拘留，案件仍在調查中。