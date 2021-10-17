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她在地鐵上遭性侵！滿車乘客竟「袖手旁觀」　還有人拿手機錄影

▲▼美國賓州地鐵。（圖／達志影像／美聯社）

▲女子在賓州地鐵上被性侵，結果現場乘客全都無動於衷。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國賓州地鐵發生了一起恐怖的性侵事件，當時一名女子在地鐵上被一名男子性侵，結果現場乘客全都無動於衷，沒有任何人給予協助，甚至還有人拿起手機錄影。最後一名地鐵站員工看到後報警，警方也當場逮捕了半裸的嫌疑人，受害女子則被送往醫院治療。

根據《美聯社》報導，賓州一名女子13日晚間搭乘費城藍線地鐵時，竟在列車上遭33歲的恩戈（Fiston Ngoy）性侵，完全不顧周圍還有許多乘客。更離譜的是，現場居然沒有任何乘客伸出援手，每個人都只是袖手旁觀，直到一名賓州東南地區交通局（SEPTA）員工報警，警方才趕抵現場將半裸的恩戈逮捕，並迅速將女子送醫。

《福斯新聞》記者更在推特踢爆，當時在地鐵上還有人拿起手機錄影，並將影片傳到網路上，讓女子受到二次傷害。費城郊區上達比鎮警長伯恩哈特（Timothy Bernhardt）則說，整段性侵過程都有被監視器錄下來，「我無話可說，我只是無法想像，親眼見到這名女性所經歷的一切，卻沒有人願意出來幫助她。」

據了解，戈恩並不認識這名女子，目前他仍在獄中無法保釋。SEPTA發出聲明表示，希望能有目擊者提供更多線索，同時敦促民眾應適時伸出援手，「地鐵上還有其他人目睹了這個可怕的行為，如果有乘客打電話報警，事情可能會更早結束。」

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