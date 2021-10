她在地鐵上遭性侵！滿車乘客竟「袖手旁觀」　還有人拿手機錄影

▲女子在賓州地鐵上被性侵,結果現場乘客全都無動於衷。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國賓州地鐵發生了一起恐怖的性侵事件,當時一名女子在地鐵上被一名男子性侵,結果現場乘客全都無動於衷,沒有任何人給予協助,甚至還有人拿起手機錄影。最後一名地鐵站員工看到後報警,警方也當場逮捕了半裸的嫌疑人,受害女子則被送往醫院治療。

根據《美聯社》報導,賓州一名女子13日晚間搭乘費城藍線地鐵時,竟在列車上遭33歲的恩戈(Fiston Ngoy)性侵,完全不顧周圍還有許多乘客。更離譜的是,現場居然沒有任何乘客伸出援手,每個人都只是袖手旁觀,直到一名賓州東南地區交通局(SEPTA)員工報警,警方才趕抵現場將半裸的恩戈逮捕,並迅速將女子送醫。

《福斯新聞》記者更在推特踢爆,當時在地鐵上還有人拿起手機錄影,並將影片傳到網路上,讓女子受到二次傷害。費城郊區上達比鎮警長伯恩哈特(Timothy Bernhardt)則說,整段性侵過程都有被監視器錄下來,「我無話可說,我只是無法想像,親眼見到這名女性所經歷的一切,卻沒有人願意出來幫助她。」

BOOKING PHOTO of Philadelphia man charged with raping @septa passenger on SEPTA Market Frankford Line train 9:30pm last night. Fiston Ngoy, 33 Multiple Law Enforcement Sources say passengers on surveillance video recording rape instead of helping or calling 911 @FOX29philly pic.twitter.com/gKmuhRkpNy