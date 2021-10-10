　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

雙十國慶連假愛心不歇息　台南志工修繕團持續修繕工程

▲國慶連假，台南市「做工行善團」不停歇，由各志工發揮其專長，協助無資力修繕房屋的弱勢市民改善居住環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國慶連假，台南市「做工行善團」不停歇，由各志工發揮其專長，協助無資力修繕房屋的弱勢市民改善居住環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府針對無力自行修繕房屋或者房屋面臨突發事故的弱勢市民，市府勞工局結合大台南總工會、社團法人台南市勞工志願服務協會、台南市木工、泥水、電氣、油漆、金屬、鋁製品、餐飲等九大工（協）會志工組成「做工行善團」，由各志工發揮其專長，協助無資力修繕房屋的弱勢市民改善居住環境。

▲國慶連假，台南市「做工行善團」不停歇，由各志工發揮其專長，協助無資力修繕房屋的弱勢市民改善居住環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南新市區林姓身障案主65歲獨居，因車禍關係肢體行動上不便，近年身體又罹患中風、口腔癌，身體健康狀況欠佳。目前所居屋頂老舊有坍塌疑慮，天花板已塌陷嚴重，案主每月依賴中低老津貼約7千多元生活，實在無力自行修繕。勞工局獲報後立即安排「做工行善團」會勘，10/6進行斷電作業後，10/7由泥水志工拆除屋頂屋瓦、10/9由金屬志工完成鐵皮屋頂搭設，10/10由電氣志工進行室內電路管線設置。

▲國慶連假，台南市「做工行善團」不停歇，由各志工發揮其專長，協助無資力修繕房屋的弱勢市民改善居住環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲國慶連假，台南市「做工行善團」不停歇，由各志工發揮其專長，協助無資力修繕房屋的弱勢市民改善居住環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

志工緊鑼密鼓接力修繕亦期盼儘早完工改善案主惡劣的生活環境。大台南總工會田崑遲常務理事、張松茂監事，台南市勞工志願服務協會梁志男理事長及林文一常務監事在志工修繕期間帶飲料慰勞志工辛勞，更在國慶連假連續兩日與帶領協會志工協助案主整理環境、烹飪美味佳餚給志工享用，大營里廖俊道里長也帶冰品到場慰勞關懷。另同樣位於新市區的允誠地政士事務所洪助理特別贊助本案材料費並到場關懷，共同為打造有情有疼心ㄟ厝。

▲國慶連假，台南市「做工行善團」不停歇，由各志工發揮其專長，協助無資力修繕房屋的弱勢市民改善居住環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

位於南區喜樹路的許女士，屋內的天花板長期受潮嚴重脫落，老舊的電線有安全疑慮，木門中央破損僅用圖釘固定紗網遮蔽。許女士與丈夫及女兒同住，丈夫擔任清潔工，收入微薄，許女士與女兒都是身障朋友，家庭經濟困難，無法負擔修繕費用。做工行善團的電氣工會志工於10/9完成配置電線及安裝電燈，10/10則由木工工會志工安裝天花板及封補破損的木門，喜南里曹和田里長也多次到場關心。

▲國慶連假，台南市「做工行善團」不停歇，由各志工發揮其專長，協助無資力修繕房屋的弱勢市民改善居住環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

位於南區鯤鯓路的60歲施姓職災勞工，於新北市受聘僱為臨時工時，不慎由高處摔落造成左大腿骨折，出院後因無收入無法給付租屋租金，便返回久無人居的南區鯤鯓路老家休養。該住屋窄小老舊破損，且因路面拓寬遭徵收部分區域，門前之小型衛浴及廚房早已遭拆除，案主僅能拄拐杖前往附近區公所如廁及梳洗。職災個管員家訪時發現案主狀況，便進行通報並啟動修繕。9/26由電氣工會志工進行浴室、廁所化糞池埋設及電線與水管配置施工，蔡淑惠議員服務團隊也連繫環保局南區清潔隊於9/28完成廢棄物清運，9/29泥水工會進行牆壁協助施作，10/1鋁製品工會架設鋁窗框架，10/2泥水工會接續進行補磚抹壁施工，10/3持續由泥水工會進行地面補修、貼磚施作，10/10則由木工工會進行牆壁矽酸鈣板施工、天花板美化板及浴室塑膠板施工，另電氣工會同時進行電氣電線配置、燈具更換施作。期待後續志工接力，為施姓職災勞工改善宜居的住所。

▲國慶連假，台南市「做工行善團」不停歇，由各志工發揮其專長，協助無資力修繕房屋的弱勢市民改善居住環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安南區82歲張姓長者，目前獨居在老平房，社會局列冊低收入戶。張家因屋頂多處破損，下雨時室內都會漏水，棉被經常潮溼，自身無資力修繕房屋，生活環境克難。勞工局「做工行善團」9月起陸續完成破損屋頂屋瓦拆除、鋼板更新，電氣工會完成配電源線、管路及拉線、燈具更換及裝設偵煙型火災警報器，木工工會完成客廳、臥室天花板輕鋼架施工並贈送二手家具。

▲國慶連假，台南市「做工行善團」不停歇，由各志工發揮其專長，協助無資力修繕房屋的弱勢市民改善居住環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

張家10日進行最後的牆壁油漆粉刷美化作業，台南市勞工局長王鑫基也主動加入油漆粉刷行列，讓張家修繕案順利在國慶日完工，成為做工行善團所完成的154戶修繕案，讓獨居的張老感受到社會各界的溫暖。

▲國慶連假，台南市「做工行善團」不停歇，由各志工發揮其專長，協助無資力修繕房屋的弱勢市民改善居住環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲國慶連假，台南市「做工行善團」不停歇，由各志工發揮其專長，協助無資力修繕房屋的弱勢市民改善居住環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲國慶連假，台南市「做工行善團」不停歇，由各志工發揮其專長，協助無資力修繕房屋的弱勢市民改善居住環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲國慶連假，台南市「做工行善團」不停歇，由各志工發揮其專長，協助無資力修繕房屋的弱勢市民改善居住環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，弱勢房屋修繕案，目前有多戶持續同時進行，除安南區修繕今日順利完工，目前尚有新市區、鹽水區、南區3戶持續修繕中，9日也至關廟區場勘一處原住民勞工居住住所，也將提供後續修繕服務。看到做工行善團修繕志工無悔的付出，尤其在連續假日熱心奉獻專業，令人十分感佩，也感謝民間許多事業單位、工會團體，甚至個人捐助材料費，大家有錢出錢、有力出力，貢獻自身力量為社會多做一些事，讓弱勢家庭有個遮風避雨、安身立命的家。

市長黃偉哲特別感謝勞工局「做工行善團」志工長期不惜犧牲自己的假期為弱勢朋友修繕房屋，樂在公益奉獻之餘，更為社會立下良好的模範，行善不一定要捐款，貢獻己身專長也能奉獻公益，肯定志工團隊用最實際的行動讓臺南市成為溫暖的「希望家園」。

►零廚藝照樣能裝賢慧！

ET快訊
抽脂抽到死　22歲正妹「花5000」變美痛苦斷氣
搶看國慶煙火！他check in見人潮「炸滿大廳」傻眼
1歲女童染疫！「4家人＋1親友」PCR出爐
女星躺床沒扣內衣眼神死　一抬手「巨球快掉出」
她翻陳柏惟「這段質詢」　怒轟：不只搞笑還撕裂社會
任達華16歲正妹女解放辣照！　180公分比例超驚人
太空中怎啪啪啪？　專家揭「愛液難流」：需創意解決

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雙十國慶連假愛心不歇息　台南志工修繕團持續修繕工程

桃園「國旗屋」升旗　市議員參選人：展現國旗至上人民第一精神

輕颱圓規逼近　海巡對觀浪民眾實施柔性勸導

維護學童用路安全！中華車會邀台中50名小朋友「體驗國際賽道」

綠島百年「咾咕石厝」再生新力量　見證島嶼發展

台南菁寮俗女村及白河仙草甕仔雞城湧人潮 白河警動員交通疏導

桃園54個國慶寶寶報到　智慧產房喜迎新生兒

2021台東藝術節盛大登場　饒慶鈴參與《我們與惡的距離》

最美星空音樂會雙十連假登場　超強星光卡司閃耀關山親水公園

新竹女9年生8胎「增產報國」　鄭寶清籲總統召見送百萬加住宅

郁可唯《知否知否》現場「突被消音」　0停頓「繼續清唱」..蕭敬騰看傻幫接唱

邱澤《當男人戀愛時》奪台北電影獎影帝　台上告白許瑋甯：感謝我的女主角

鄭家純屠龍直播點名網紅：噁男給我滾！　他氣炸喊告…曝「她4手法」霸凌帶風向

柯震東自嘲「不要大頭症」：會跌很大一跤！　台下安靜3秒才有反應...糗：笑這麼慢！

《俗女2》未婚夫vs新歡..嘉明選誰？　宋偉恩鬆口「能理解他」：我也會一樣

Lulu穿貴族婚紗…爸爸：再兩年可以嫁！　受不了他耍帥吐槽「好像偏噁心耶ＸＤ」

胡宇威「原先是要跟龍哥一起頒獎的」　全場低頭閉眼...為龍劭華默哀10秒

23歲網美「熱油噴臉」半臉毀容…　 遭男友狠心拋棄！復健1年過程惹哭網

吳慷仁跺腳問邱澤「我有長腿又香香的嗎」　他神回「要不要摸摸你」..一次一格XDD

朋友喝醉死不回家！他拿玩具惡整 搖擺蟲鑽進胯下...驚醒3秒又出事

雙十國慶連假愛心不歇息　台南志工修繕團持續修繕工程

桃園「國旗屋」升旗　市議員參選人：展現國旗至上人民第一精神

輕颱圓規逼近　海巡對觀浪民眾實施柔性勸導

維護學童用路安全！中華車會邀台中50名小朋友「體驗國際賽道」

綠島百年「咾咕石厝」再生新力量　見證島嶼發展

台南菁寮俗女村及白河仙草甕仔雞城湧人潮 白河警動員交通疏導

桃園54個國慶寶寶報到　智慧產房喜迎新生兒

2021台東藝術節盛大登場　饒慶鈴參與《我們與惡的距離》

最美星空音樂會雙十連假登場　超強星光卡司閃耀關山親水公園

新竹女9年生8胎「增產報國」　鄭寶清籲總統召見送百萬加住宅

阿爆開唱前先開球「巨興奮」　家人叮嚀「膝蓋要頂到下巴」

抽脂抽到死！22歲正妹「花5千元」想變美　被密醫丟著痛苦斷氣

MLB運彩分析／太空人vs白襪　攻擊才是最好防守推大分

《魷魚遊戲》鄭浩妍狂曬Celine、CHANEL　特搜同款包，全部超生火

《換乘戀愛》李可可氣質、大方個性女生都愛　3個妝容重點趕快學起來

真子公主準婆婆陷「A錢風波」！百人反對結婚怒上街示威　網嗨翻

雙十國慶連假愛心不歇息　台南志工修繕團持續修繕工程

「頭城－坪林」時速僅35公里　明北返車潮湧現！國五恐塞12小時

忘了有多高！高雄冷凍小貨車卡涵洞　輪胎洩氣脫困

搶看國慶煙火！他排隊等check in　見人潮「炸滿大廳」傻眼了

氣老爸下車太久！沙皮狗「猛按喇叭」　坐駕駛座表情超母湯：快給我滾回來

地方熱門新聞

漁人碼頭煙火湧2萬人！大街變屍速列車

國慶連假7萬人南下！首日墾丁大街畫面曝光

無敵海景　芳苑海空步道湧入上萬人　

牡丹小水力發電廠提前商轉　

霧社「巴蘭農夫特色市集」整建落成

桃園國旗屋10月10日上午10點升旗　2萬旗海一次看

國慶連假　3天2夜暢遊屏東

菁寮俗女村仙草甕仔雞城湧人潮

追捕通緝犯騎士出手相助逮捕送辦

新竹女9年生8胎　鄭寶清籲送百萬加住宅

維護學童用路安全！中華車會邀台中50小朋友體驗國際賽道

南瀛之光‧唱秋台南歌迷徹夜排隊

微熱山丘砸18億轉戰南投新設旺來園區

毛毛蟲入侵恆春　已40人出現症狀

更多熱門

相關新聞

搶看國慶煙火！排隊等入住　見人潮「炸滿大廳」傻眼

搶看國慶煙火！排隊等入住　見人潮「炸滿大廳」傻眼

振興五倍券開始領用第三天，正好碰上雙十連假，各個旅遊景點都擠滿人潮，而今年的國慶煙火，睽違20年重返高雄，許多民眾紛紛到高雄搶看浪漫煙火，一名網友稍早到漢來大飯店check in，沒想到大廳裡等著入住的民眾大排長龍，幾乎看不到櫃台，網友們看到滿滿人潮超傻眼。

菁寮俗女村仙草甕仔雞城湧人潮

菁寮俗女村仙草甕仔雞城湧人潮

南瀛之光‧唱秋台南歌迷徹夜排隊

南瀛之光‧唱秋台南歌迷徹夜排隊

即／台南瑜珈墊工廠火警　400坪廠房全面燃燒

即／台南瑜珈墊工廠火警　400坪廠房全面燃燒

即／台南安平漁光島3遊客遭浪捲走　1人命危

即／台南安平漁光島3遊客遭浪捲走　1人命危

關鍵字：

雙十國慶 台南志工修繕

讀者迴響

熱門新聞

台大狼師案翻盤！女學生認了「性侵全假的」

男演員慘死舞台！換佈景遭壓垮爆頭身亡

電信「超胸」正妹店長　36G打垮5G

到好市多「掃光622瓶紅酒」！他秀收據讓網閉嘴

男偶像遭女友詐騙事業敗光　自殺未遂隱居13年

又是這習慣釀慘劇！24歲女整顆眼球廢了

LINE用法改變超有感！鄉民認同炸：早該這樣

許維恩「送2條線驗孕棒」慶生王家梁！　疑有喜回應了

誰是台灣「零負評」藝人？　鄉民狂推這2位

傳遭大陸全面封殺！羅志祥：不管怎麼嘴我還是會繼續

學生姊弟29樓墜亡…奶奶就在廚房洗碗

狗狗催吐嘔出「姐夫」女主人羞爆

拿五倍券吃生日餐！女友卻「氣炸走人」　眾人揪1失誤

女客除毛前無套激戰！她見鬆垮流汁崩潰

LINE熱門貼圖下殺1折！　26款限時下載

更多

最夯影音

更多
郁可唯《知否知否》現場「突被消音」　0停頓「繼續清唱」..蕭敬騰看傻幫接唱

郁可唯《知否知否》現場「突被消音」　0停頓「繼續清唱」..蕭敬騰看傻幫接唱
邱澤《當男人戀愛時》奪台北電影獎影帝　台上告白許瑋甯：感謝我的女主角

邱澤《當男人戀愛時》奪台北電影獎影帝　台上告白許瑋甯：感謝我的女主角

鄭家純屠龍直播點名網紅：噁男給我滾！　他氣炸喊告…曝「她4手法」霸凌帶風向

鄭家純屠龍直播點名網紅：噁男給我滾！　他氣炸喊告…曝「她4手法」霸凌帶風向

柯震東自嘲「不要大頭症」：會跌很大一跤！　台下安靜3秒才有反應...糗：笑這麼慢！

柯震東自嘲「不要大頭症」：會跌很大一跤！　台下安靜3秒才有反應...糗：笑這麼慢！

《俗女2》未婚夫vs新歡..嘉明選誰？　宋偉恩鬆口「能理解他」：我也會一樣

《俗女2》未婚夫vs新歡..嘉明選誰？　宋偉恩鬆口「能理解他」：我也會一樣

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面