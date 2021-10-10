雙十國慶連假愛心不歇息　台南志工修繕團持續修繕工程

▲國慶連假，台南市「做工行善團」不停歇，由各志工發揮其專長，協助無資力修繕房屋的弱勢市民改善居住環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府針對無力自行修繕房屋或者房屋面臨突發事故的弱勢市民，市府勞工局結合大台南總工會、社團法人台南市勞工志願服務協會、台南市木工、泥水、電氣、油漆、金屬、鋁製品、餐飲等九大工（協）會志工組成「做工行善團」，由各志工發揮其專長，協助無資力修繕房屋的弱勢市民改善居住環境。

台南新市區林姓身障案主65歲獨居，因車禍關係肢體行動上不便，近年身體又罹患中風、口腔癌，身體健康狀況欠佳。目前所居屋頂老舊有坍塌疑慮，天花板已塌陷嚴重，案主每月依賴中低老津貼約7千多元生活，實在無力自行修繕。勞工局獲報後立即安排「做工行善團」會勘，10/6進行斷電作業後，10/7由泥水志工拆除屋頂屋瓦、10/9由金屬志工完成鐵皮屋頂搭設，10/10由電氣志工進行室內電路管線設置。

志工緊鑼密鼓接力修繕亦期盼儘早完工改善案主惡劣的生活環境。大台南總工會田崑遲常務理事、張松茂監事，台南市勞工志願服務協會梁志男理事長及林文一常務監事在志工修繕期間帶飲料慰勞志工辛勞，更在國慶連假連續兩日與帶領協會志工協助案主整理環境、烹飪美味佳餚給志工享用，大營里廖俊道里長也帶冰品到場慰勞關懷。另同樣位於新市區的允誠地政士事務所洪助理特別贊助本案材料費並到場關懷，共同為打造有情有疼心ㄟ厝。

位於南區喜樹路的許女士，屋內的天花板長期受潮嚴重脫落，老舊的電線有安全疑慮，木門中央破損僅用圖釘固定紗網遮蔽。許女士與丈夫及女兒同住，丈夫擔任清潔工，收入微薄，許女士與女兒都是身障朋友，家庭經濟困難，無法負擔修繕費用。做工行善團的電氣工會志工於10/9完成配置電線及安裝電燈，10/10則由木工工會志工安裝天花板及封補破損的木門，喜南里曹和田里長也多次到場關心。

位於南區鯤鯓路的60歲施姓職災勞工，於新北市受聘僱為臨時工時，不慎由高處摔落造成左大腿骨折，出院後因無收入無法給付租屋租金，便返回久無人居的南區鯤鯓路老家休養。該住屋窄小老舊破損，且因路面拓寬遭徵收部分區域，門前之小型衛浴及廚房早已遭拆除，案主僅能拄拐杖前往附近區公所如廁及梳洗。職災個管員家訪時發現案主狀況，便進行通報並啟動修繕。9/26由電氣工會志工進行浴室、廁所化糞池埋設及電線與水管配置施工，蔡淑惠議員服務團隊也連繫環保局南區清潔隊於9/28完成廢棄物清運，9/29泥水工會進行牆壁協助施作，10/1鋁製品工會架設鋁窗框架，10/2泥水工會接續進行補磚抹壁施工，10/3持續由泥水工會進行地面補修、貼磚施作，10/10則由木工工會進行牆壁矽酸鈣板施工、天花板美化板及浴室塑膠板施工，另電氣工會同時進行電氣電線配置、燈具更換施作。期待後續志工接力，為施姓職災勞工改善宜居的住所。

安南區82歲張姓長者，目前獨居在老平房，社會局列冊低收入戶。張家因屋頂多處破損，下雨時室內都會漏水，棉被經常潮溼，自身無資力修繕房屋，生活環境克難。勞工局「做工行善團」9月起陸續完成破損屋頂屋瓦拆除、鋼板更新，電氣工會完成配電源線、管路及拉線、燈具更換及裝設偵煙型火災警報器，木工工會完成客廳、臥室天花板輕鋼架施工並贈送二手家具。

張家10日進行最後的牆壁油漆粉刷美化作業，台南市勞工局長王鑫基也主動加入油漆粉刷行列，讓張家修繕案順利在國慶日完工，成為做工行善團所完成的154戶修繕案，讓獨居的張老感受到社會各界的溫暖。

勞工局長王鑫基表示，弱勢房屋修繕案，目前有多戶持續同時進行，除安南區修繕今日順利完工，目前尚有新市區、鹽水區、南區3戶持續修繕中，9日也至關廟區場勘一處原住民勞工居住住所，也將提供後續修繕服務。看到做工行善團修繕志工無悔的付出，尤其在連續假日熱心奉獻專業，令人十分感佩，也感謝民間許多事業單位、工會團體，甚至個人捐助材料費，大家有錢出錢、有力出力，貢獻自身力量為社會多做一些事，讓弱勢家庭有個遮風避雨、安身立命的家。

市長黃偉哲特別感謝勞工局「做工行善團」志工長期不惜犧牲自己的假期為弱勢朋友修繕房屋，樂在公益奉獻之餘，更為社會立下良好的模範，行善不一定要捐款，貢獻己身專長也能奉獻公益，肯定志工團隊用最實際的行動讓臺南市成為溫暖的「希望家園」。