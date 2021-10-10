「南瀛之光‧唱秋台南」歌迷徹夜排隊　黃偉哲分送扇子叮嚀多喝水

▲2021台南藝術節「南瀛之光‧唱秋台南」演唱會晚上將隆重登場，粉絲徹夜現場排隊，市長黃偉哲前往分送扇子解熱，叮嚀民眾要注意水分補充。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021台南藝術節「南瀛之光‧唱秋台南」演唱會10日晚上登場，邀請3大金曲獎得主在內的6組重量級歌手接力演出，這是疫情警戒降級來，市府首辦的戶外大型實體演唱會，粉絲們熱情參與，更有人9日晚就到現場排隊，為支持偶像喝采吶喊，市長黃偉哲中午前往分送扇子解熱，叮嚀表達熱情之餘也要注意水分補充。

黃偉哲表示，台南天氣炎熱，歌迷也相當熱情，希望大家在追星之餘也要照顧好身體，接下來台南周周有活動，接著還有「將軍吼」演唱會接棒，一路精彩到年底。市府舉辦活動希望大家開心參與，也有道義責任要照顧好來自各地的年輕朋友們，希望大家注意自身身體狀況，多喝水補充水分。

「南瀛之光‧唱秋台南」演唱會今晚重金禮聘多位歌手，包含出身台南今年新科金曲歌王蛋堡，在這屆的金曲獎勇奪最佳華語男歌手與最佳華語專輯，表現亮眼；同樣也是台南人的曹雅雯，在今年的金曲獎拿下最佳台語女歌手獎與最佳台語專輯；曾獲得最佳演唱組合的動力火車，在今年金鐘獎的頒獎典禮精湛演出，再度圈粉無數；加上實力派的閻奕格，以及人氣團體「五堅情」裡的「九澤CP」陳零九與邱鋒澤等，帶來一連串精彩表演，相信今天台南將有熱情無比的夜晚。