搶看國慶煙火！他排隊等check in　見人潮「炸滿大廳」傻眼了





▲民眾大排長龍等待入住。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者施怡妏／綜合報導

振興五倍券開始領用第三天，正好碰上雙十連假，各個旅遊景點都擠滿人潮，而今年的國慶煙火，睽違20年重返高雄，許多民眾紛紛到高雄搶看浪漫煙火，一名網友稍早到漢來大飯店check in，沒想到大廳裡等著入住的民眾大排長龍，幾乎看不到櫃台，網友們看到滿滿人潮超傻眼。

原PO在臉書「爆怨公社」發文，連假期間到高雄玩樂，稍早在漢來大飯店大廳要check in時，發現早已擠滿人，許多人帶著大包小包的行李排隊，原PO傻眼拍下現場照片，只見排隊的民眾雖然都乖乖戴上口，但卻沒有保持安全社交距離，原PO排在隊伍的最末端，櫃台被滿滿的人潮擋住，根本不知道前方的狀況如何。

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貼文曝光後，引起網友討論，「炸翻高雄港」、「月初才去住都沒人」、「高雄發大財」、「高雄今天是不是都沒有房」、「幸好我在我家陽台就能觀賞了」、「沒抽到不想人擠人直接線上看」、「連假住飯店都是這樣品質啦」、「住飯店有回饋高雄券啊！而且今天又是放煙火」、「這種報復性的旅遊品質會好嗎？」

留言串中，也有不少前往高雄看煙火民眾無奈表示，「國賓飯店也是滿滿的人要入住」、「我住的飯店也差不多」、「房價是平常的2倍」。也有人擔心疫情會因此再度爆炸，「保佑裡面沒無症狀病人」、「看來振興券可能會是造成疫情再蔓延起來的主因」、「就是因為這樣我才不敢出門，就怕一不小心有人中了，跟著倒霉」。

▲網友們直呼「太誇張」。（圖／翻攝自爆怨公社）

今晚8點國慶煙火將施放近2萬發，其中，12吋及16吋大口徑高空煙火彈達百發以上，為歷年最多，預計施放時間長達30分鐘。煙火段落除了在模擬影片中已曝光的特殊造型潛艇煙火，更有向國際友人感謝、向東奧英雄致敬的隱藏版煙火。

不過，今年受到疫情的影響，現場只開放2萬人入場，且民眾還必須事先登記抽籤才有機會取得入場資格，對此，高雄市政府啟動台灣史上首次多視角的國慶焰火轉播，期盼以多元的轉播平台，使無法前來高雄觀賞的民眾，體驗如臨現場的震撼感受。

▼高雄國慶煙火。（圖／高雄市政府提供）



