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2021台東藝術節盛大登場　饒慶鈴參與《我們與惡的距離》

▲我們與惡的距離，全民公投劇場版在台東演出。圖／記者楊漢聲翻攝）

▲我們與惡的距離，全民公投劇場版在台東演出。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

受到疫情影響一再延期的今年台東藝術節，9月底終於在木樓合唱團撼動人心的美聲中揭開序幕。緊接著9日晚間登場的是轟動全台、改編自公視社會寫實電視劇的《我們與惡的距離》全民公投劇場版，故事工廠特別邀請縣長饒慶鈴擔任演出嘉賓，這也是饒縣長第1次參與的舞台劇演出，既專業又幽默的表現，讓現場原本正在嚴肅探討社會議題的氛圍輕鬆許多，更呼籲大家「尊重專業」的重要性。

《我們與惡的距離》全民公投劇場版運用了「論壇劇場」的概念，針對劇情裡探討的無差別殺人案的議題，開放觀眾現場投票、留言，決定劇情走向，一共有4套結局劇本，演員、劇組都得花4倍時間籌備。除了投票機制之外，劇中的政論節目「新聞擂台」一幕，特邀縣長饒慶鈴親自出席參與，和現場觀眾一同探討「國民法官」的議題，將現實中的社會議題引導至作品呈現並持續討論，台東的觀眾感觸迴響豐富，且熱烈討論，也對縣長登台參與戲劇演出感到相當驚喜。

縣長饒慶鈴表示，很開心能夠參與《我們與惡的距離》全民公投劇場版的演出，此劇關注具爭議性的社會議題，用互動式論壇劇場的方式提供觀眾全新的思辨過程，引出另一種自我對話與社會溝通，對台東縣民來說是個相當特別的劇場經驗。

編導黃致凱感慨說，從當初轟動社會的議題案件爆發，到這齣電視劇的問世，而至故事工廠的改編，這段時間仍不斷有「無差別傷人」的事件傳出，可見「我們與惡的距離，一直並不遙遠」，期盼透過此劇喚起觀眾對社會議題的關注及同理心。

故事工廠執行長林佳鋒更感性指出，「劇場人就是該在劇場」，上半年受到疫情的影響，許多劇場的演出大都遭到取消或延期，此番能夠回到劇場並順利開演、大幕再啟，特別感謝文化部及縣長饒慶鈴所帶領，主辦此次藝術節的台東縣政府，及許多團隊的不懈努力，上下的一心合作，劇場的冬天終究會過去，盼大家繼續努力加油。

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