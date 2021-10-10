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最美星空音樂會雙十連假登場　超強星光卡司閃耀關山親水公園

▲最美星空音樂會，於關山親水公園舉辦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲最美星空音樂會，於關山親水公園舉辦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2021台東最美星空音樂會9日晚間於台灣第1座環保公園-關山親水公園舉辦今年倒數第2場次，獻上超強星光卡司，由影視歌3棲、超級星光大道第2屆歌手李千那、超級星光大道第1屆的台東阿美族歌手盧學叡以及關山在地SE里山合奏團和超級星光大道第2屆歌手林宜融合作演出，在環山圍繞的環境下，搭配縱谷最美星空，為現場民眾帶來親山親水的最美夜晚。副縣長王志輝也前往與現場3百餘民眾一起觀星，並歡迎全台好朋友來台東體驗台東之美。

關山場最美星空音樂會，在國慶連假首日登場，由SE里山合奏團與林宜融合作帶來動人的音樂演出，接下來由盧學叡和李千那輪番上陣，帶來一連串膾炙人口的歌曲。活動經典的「燈暗儀式」橋段和天文博士李昫岱老師深入淺出的星空導覽，都讓現場民眾印象深刻。代表饒縣長參與的王志輝副縣長表示，今年受到疫情影響，原本應該在夏天舉辦的星空音樂會都往後延期，甚至於還有1場取消，也使得星空較難控制，不過，似乎天上星星有聽到大家熱切期盼心聲，今天晚上活動開始後陸續跑出來了，台東是全台最容易看到星星的地方，也是最乾淨的，不管您是從哪裡來，不要只是今天晚上來觀星，歡迎全國鄉親好朋友能夠常常來體會台東的美好、美食及人情味。

有現場民眾表示，關山場不只星空讓人驚艷，演出陣容更是「星光」雲集，相當驚喜！對於星空音樂會倡議的永續理念與作為也相當認同。更有民眾來台東守候多日，就為了參與關山場星空音樂會：特地從台中「東漂」來台東參加最美星空音樂會大武場的李小姐，因為大武場大雨取消，和先生商量後，決定直接LongStay延長在台東的停留天數。李小姐表示，從2019年開始，每年都會跟著星空音樂會舉辦的地點規劃台東行程，沒想到這次會遇到大雨取消，和先生討論後，就決定直接住到關山場次結束，不論如何一定要參加到星空音樂會，今年才算沒有白來台東！李小姐也分享，雖然多住了1個星期，但完全不會無聊，反而更能夠感受到台東的慢生活，也因為這趟旅行開始認真思考要搬來台東定居。

今年最後1場台東最美星空音樂月，將於10月23日（六）於延平鄉舊鹿鳴橋遊憩區舉辦，由曾於「維也納國際青少年音樂節」奪下絃樂組冠軍的「親愛愛樂弦樂團」以及台東在地Buklavu布谷拉夫文化藝術團帶來演出。縣府也提醒民眾，雖然疫情趨緩，但仍不可鬆懈，請民眾參與活動配合入場測量體溫、實聯制登記、全程配戴口罩並保持社交距離等防疫措施，活動現場也實施人流管制、禁止飲食，讓安心享受台東星空。

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