高考3級應試登場　台東「158人爽約」報到率64％

▲台東考區典試委員周蓮香，前往設於東海國中的考場巡視考場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

110年公務人員高等考試3級考試於10月9日至11日舉行，台東考區設於東海國中，首日台東考區典試委員周蓮香在縣府秘書長盧協昌陪同下巡視考場，並向支援考試作業的試務人員表達慰勉之意，以及感謝東海國中提供非常棒的應試環境。

公務人員高等考試3級考試分別在台北、桃園、新竹、台中、彰化、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東、澎湖、金門及馬祖等13考區同時舉行，負責台東考區的典試委員周蓮香在盧協昌秘書長、人事處長張文馨、東海國中校長賴亮禎等人陪同下，前往設於東海國中的考場巡視考場及慰問試務工作人員，並瞭解考生應考與試場安排的情形，周委員對試場秩序良好與工作人員的辛勞表示肯定與嘉許，同時也感謝東海國中能夠提供有冷氣非常舒適的考試環境，讓所有的考生可以從容輕鬆的應試。

縣府人事處表示，今年台東考區高等考試3級考試報名人數439人，編排21間試場，首日到考人數281人，缺考人數158人，到考率64.01 ％，台東考區為配合考選部提供應考人較舒適之應試環境，東海國中試場全面使用冷氣教室，試場內室溫統一設定為26-28度，縣府人事處提醒應考人可自行斟酌攜帶長袖衣物，應考人如對冷氣運轉聲音較為敏感，亦可自行評估攜帶耳塞，惟戴耳塞應經監場人員同意，檢查後方可使用。考試期間如試場冷氣發生故障，將以開門窗及風扇方式因應，應考人不得要求加分。

為因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情，縣府請考生須自備口罩並全程配戴，並保持社交距離，至少1公尺，且於電梯內或社交距離短、空間密閉之場所，儘量避免交談，非必要勿隨意至其他區域走動。用餐時請勿交談，用餐完畢立即戴上口罩，勤洗手，注意維持手部衛生、呼吸道衛生及咳嗽禮節。