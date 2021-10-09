推動台東慢經濟　台東部落釀食尚市集熱鬧登場

▲釀食尚市集熱鬧登場，讓民眾品嘗豐富料理。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府2年來致力推動「台東慢經濟」，要將在地人文風貌和生活型態透過有品質的服務，推薦給來台東的旅人。其中「部落食尚」即是發展中重要的一環，主要是推廣原民美食，讓各地更認識台東7大原住民族的各部落文化以外，也帶來各級產業發展等經濟效益，創造當地就業機會。9日於TTStyle波浪屋草地廣場舉辦成果發表「部落釀食尚市集」，匯集東海岸、縱谷線、市區、南迴及蘭嶼的部落食尚店家共襄盛舉。市集趴活動，連續2日10/9-10/10下午3時至晚間9時，邀請大家來現場感受一道道由時間、風土、人文、生命醞釀的一口美味。

展開2天釀食尚市集，將部落裡的經典及豐富料理，變身為山海一口食，共16個店家參與、多達60多樣菜色，讓民眾可以在市區1次走訪所有店家。台東縣政府原住民族行政處指出，此次部落食尚店家大廚皆為年度大活動《台東部落釀食尚》卯足全力，紛紛帶來最火紅的人氣料理一口佳餚，不僅有在現場煙燻魚類的太平洋美味，還有炙燒醃肉siraw的握飯；現烤的豬肉搭配小米飯，絕搭組合讓人一口接一口；漂洋過海而來的蘭嶼店家「東清33號」端出最道地的飛魚乳酪麵包捲；飯後還能品嘗紅藜貝果、檸檬塔等烘焙料理的甜蜜滋味。

此外，全台獨家打造的「餐酒故事館」吧台，召集9位大廚輪番上陣展演美食料理，以「釀吃就對了。快閃故事吧」將收藏在山川海洋的傳統食材華麗變身，首場由卡那歲工作坊帶來的「獵人油芒故事吧」，將傳統穀物油芒化身為藜藜糕、油芒地瓜球，還有獨家限定的小米油芒豬肋排飯；此外，2日的快閃故事吧壓軸場次，特別推出雙主廚合作，有蓋亞那工作坊與部落草地店便當攜手合作的「荖是愛釀故事吧」，以荖葉元素為傳統美食點綴成最富創意的美味佳餚，以及力卡珈琲與芙瀨實驗廚房聯手的「部落甜調故事吧」，以烘焙美味作為故事核心，帶領民眾品嘗部落的飲食文化。《台東部落釀食尚》除了有部落攤位美食之外，更推出限時2日的快閃便當，分別有一口驚喜款、一口甜蜜蜜款及一口蛋白質多多款，在家只要上uber eats平台搜尋部落草地食驗室即可預定。