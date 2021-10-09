交通安全月　成功警深入社區宣導

▲成功警分局，前往東河鄉東河村進行交通安全宣導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

連假期間交通執法不打烊，台東縣警察局成功分局配合交通部「全國交通安全月」，前往東河鄉東河村進行交通安全宣導，向村民分享行人(車輛)行經路口安全及防禦駕駛等重點，現場也藉由有獎徵答方式發送反光條，讓長輩晨昏外出時配戴，提高駕駛人的辨識度，保障用路安全，透過生動有趣宣導課程，期能加深長輩們交通安全的觀念，以防止交通事故發生。

為強化用路人交通安全觀念，交通部特將10月定為交通安全月，並將「路口及高齡者交通安全」、「駕駛人行經路口慢看停」、「行人穿越馬路停看聽」、「高齡者交通安全與防禦駕駛」等列為重點強化宣導項目，希望提高駕駛人、行人及長者的守法意識。成功分局交通組巡官吳品賢，也以日前東河鄉發生交通事故案例為借鏡，呼籲行經路口時一定要確認各個行向均無來車後方謹慎通行，避免憾事的發生。另外也提醒村民國慶連假期間，東河村多家人氣商店將吸引各地遊客慕名而來，村莊內車流增加更應嚴守交通規則，小心行駛。行人也應該遵守號誌或員警指揮通過路口。該分局已針對東河地區規劃周詳的疏導措施，不但讓遊客行車順暢，村民也可以安心上街不受車水馬龍影響生活作息。

成功警分局表示，10月交通安全月期間適逢國慶連續假期，除了針對轄內風景遊憩區等易壅塞路段人(車)潮規劃交通疏導勤務外，交通執法亦不打烊，嚴格取締酒後駕車、超速、路肩超車等重大違規，減少事故的發生亦是維持交通順暢的不二法門，希望每位用路人都能遵守速限等交通規則。連假期間與親友團聚難免有飲宴小酌，惟酒後切勿開車，應找未喝酒親友代駕或叫計程車返家。