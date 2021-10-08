快訊／澳洲前總理：台灣面對鄰居威脅　「讓北京知道台灣有朋友」

▲澳洲前總理艾伯特（Tony Abbott）參與玉山論壇媒體座談。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

澳洲前總理艾伯特（Tony Abbott）來台參加玉山論壇，8日下午參加媒體座談時表示，台灣面對來自西邊「鄰居」的挑戰，他返國後一定會告訴澳洲政府要盡力支持台灣，同時強調台海戰爭是他最不樂見，而避戰最佳作法就是讓北京知道「台灣是有朋友的」，「澳洲作為民主國家，看到其他的民主社會受到強勢鄰居威脅，我們也會感到同情。」

艾伯特今天上午在玉山論壇發表演說時表示，他過去曾因顧慮中國大陸而猶豫是否該來台，如今他確信，如果想要一個更美好的世界，沒有什麼是比聲援台灣更緊迫的，因此他來到這裡與「勇敢自由的島嶼站在一起」；並指當中國對台灣敵意日益增加，美國和澳洲不會袖手旁觀，眼睜睜看著台灣被吞噬，他將持續支持台灣參與CPTPP、支持台灣維繫安全與捍衛自由。

艾伯特今天下午參加玉山論壇媒體座談時說，要加入TPP有兩個前提：一是必須接受TPP既有的所有規則及接納以規則為基礎的國際秩序，顯然台灣是樂於接受這樣的前提，「因此台灣整體上是符合TPP的要件」。

艾伯特表示，第二個前提是是否有其他國家反對台灣加入，他認為不應該有任何國家、以任何理由反對台灣加入，唯一的恐怕就是中國了，因此，所有民主國家必須必須捫心自問：是否已經做好準備支持台灣？可以選擇口頭支持或者實質支持台灣，前者如譴責中國軍機擾亂台灣領空，後者則是支持台灣加入CPTPP，這將幫助到所有會員國的經濟。

艾伯特說，他將在回到澳洲時告訴同僚，台灣是個非常美好的地方（place），但現在台灣面對來自西邊「巨大鄰居」的挑戰，他一定會告訴澳洲政府要盡力支持台灣。

另針對兩岸衝突議題，艾伯特坦言，台海戰爭是他最不希望發生的，要避免最佳的作法，是讓北京知道「台灣是有朋友的」，其中的作法就是要諮詢美國等盟友，進一步強化這個地區以規則為基礎的世界秩序，不要讓任何一方片面改變現狀，來保護台灣人民。

艾伯特說，必須加強澳洲在東海、南海、台海的航行，近期將與盟友討論，有可能有哪些緊急狀況、如何加強澳洲在空中和海上巡防，保護東亞地區的和平、繁榮及自由；對澳洲整體戰略來說，南太平洋地區是重中之重，在該地區有最重要的任務和使命，而且未來幾年會持續加深。

艾伯特補充，他希望許多民主國家可以盡可能給台灣更多支持，其實這次來台便是希望讓台灣人民知道，台灣並沒有像北京希望台灣人民想的那樣孤單、被孤立。