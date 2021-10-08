地方媽媽「挺雪乳躺床」畫面太胸　遭網友圍剿！她怒拍性感片回嗆

▲ 地方媽媽曬巨乳床照慘被圍剿。（圖／翻攝自TikTok／@mikaylaa.y，下同）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國一名網紅楊恩（Mikayla Young）現年21歲，育有一個兒子，從不吝在網路上公開分享自己爆乳的好身材，近來一段倒在床上的性感影片更是令她短時間內爆紅，卻引來部分網友攻擊，認為這不是母親該有的樣子，令楊恩忍不住公開回嗆，她想怎麼露就怎麼露。

《太陽報》報導，楊恩7月在TikTok上傳一段影片強調，「記住，如果妳成為像我一樣的年輕媽媽，還有大胸部的話，妳就可以看起來像我一樣」，當個人人都想要的地方媽媽。畫面中她穿著一套豹紋比基尼，大方露出姣好身材和甜美臉蛋，觀看次數已破500萬。

她經營TikTok至今累積26.4萬粉絲，卻有網友留言質疑，她身為一名母親，不該上傳這些性感影片，讓楊恩決定拍影片回應，「我想怎樣就怎樣」，並露出她的招牌深溝和爽朗笑容。

不過，還是有許多粉絲留言鼓勵，「TikTok上沒有比妳更辣的媽媽了」。楊恩也親自拍攝一段10秒影片，畫面中她胸前包著被子，露出性感的表情，向後一倒躺在床上，吸引220萬次觀看。

楊恩和孩子的故事也令許多粉絲感到好奇，原來她在19歲那年便生下兒子布萊迪（Brady），當時也已經和男友訂婚，但在結婚前發現彼此不適合，便決定解除婚約。楊恩最近找到新對象，也曾分享新男友穿著印有「我愛辣媽」字樣的短袖，一起前往迪士尼的照片，令眾多粉絲留言表示，「他太幸運了！」

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