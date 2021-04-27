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地方媽媽愛穿爆乳裝！渾圓巨奶全被兒子看光　他掩面羞喊「不要」

@monaag93

He is sooo over protected with me ##fyp ##Mexicanmomsbelike ##funny ##foryou ##viral

 original sound - Monaag93

記者張寧倢／編譯

身材姣好的地方媽媽竟然就在身邊！國外女子艾莉卡（Erica Gaytan）擁有傲人上圍，而且平時穿衣風格火辣，然而，艾莉卡日前穿著爆乳背心和迷你短褲，在兒子面前秀出豪乳，沒想到兒子尷尬地直說「不要露成這樣。」

▲▼國外一名媽媽穿著火辣。（圖／翻攝自Tiktok／@monaag93）

▲國外一名媽媽艾莉卡穿著火辣。（圖／翻攝自Tiktok／@monaag93）

根據《太陽報》報導，地方媽媽艾莉卡時常在Tiktok分享生活短片，日前她PO出一段與大兒子的互動影片，觀看次數竟然突破130萬，但網友們的評價與意見卻是相當分歧。原來，艾莉卡當天穿著一件粉色低胸爆乳交叉背心，下身則是牛仔極短褲，但一起出門的兒子看了卻是直搖頭，想叫媽媽「拜託換一件衣服」。

艾莉卡的兒子在影片中表示，他覺得媽媽露太多了（showing too much），「我不想讓其他男人盯著你看。」但是艾莉卡卻反問，她是怎樣露太多，「他們不會看我啦！如果他們一直看我，你要怎麼辦？」尷尬又無奈的兒子聞言反而被堵住話口，只是低聲喃喃自語，難以作出回答。

▲▼國外一名媽媽穿著火辣。（圖／翻攝自Tiktok／@monaag93）

▲艾莉卡的兒子認為媽媽露出傲人雙峰，會讓他非常尷尬。（圖／翻攝自Tiktok／@monaag93）

部分網友認為，艾利卡應該要配合兒子改變穿著，「妳很美，但妳應該尊重他的意願」、「我覺得要尊重兒子的感受，等獨自出門的時候再穿成這樣也不遲」、「孩子會因為爸媽的行為覺得很尷尬。」對此，艾莉卡回應，自己穿成這樣只是為了拍照，也很清楚知道什麼時機與場合該穿哪種衣服。不過站在巨乳媽媽這方的網友則表示，「她都是大人了，想穿什麼就穿吧！」

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