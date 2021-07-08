補習班、幼兒園「續停課」！地方媽媽崩潰：健身房憑什麼開放？

▲各級學校、幼兒園、兒童課照中心補習班不解封，維持現行機制。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

指揮中心宣布三級警戒延至7月26日，但針對部分場域適度鬆綁，不過各級學校、幼兒園、兒童課照中心補習班維持現行機制，不少家長超崩潰，就有人在PTT發文，不開放補習班是正確的決定，因為補習班疫苗0注射，家長也不放心把小孩送去，也好奇提問，補習班老師是不是應該優先打疫苗。

網友在PTT發文，很多家長得知消息後都很崩潰，也認為補習班不解封是正確的決策，因為目前補習班老師，以及學生都沒有施打疫苗，家長應該也不放心把小孩送去，可能一不小心就會發生群聚感染，此外，他也提到，外送員都可以優先打疫苗，補習班老師是不是也應該先施打疫苗。

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對此，網友們表示，「補習班一個座位一個坑，怎麼距離1.5公尺」、「補習班需要的是紓困」、「我剛關心台南安親班老師，已經接到教育局通知了」。還有網友氣噗噗表示，「電影院，遊樂場微解封，這些地方人流根本沒辦法控制，補習班，安親班這些地方至少人流是固定的，結果開放一些莫名奇妙的地方」。

▲網友認為，政府不開放補習班，開放很多莫名其妙的地方。（圖／翻攝自PTT）

還有網友無奈表示，在家辦公已經一個月，本來想著解封後可以把小孩送去安親班，就能進公司上班，「現在給我演這齣， 然後健身房都開了，補習班、安親班不開」，在家上班要顧小孩還要忙煮飯，蠟燭多頭燒，「但離職變成單薪，又有房貸要繳會很吃力，難怪沒有人要生小孩」。

據了解，「高中職以下學校教職員工與校內工作人員」及「幼兒園托育人員及托育機構專業人員」列公費疫苗第七類施打對象。教育部表示，預計於7月8日配送莫德納疫苗至各直轄市、縣市指定配送地點後，即可進行施打。目前全台已有縣市開放施打，包括新北市、台中市、彰化縣、台南市、高雄市。