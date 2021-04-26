美式賣場低調神器「USii鎖鮮袋」！網友實測香菜香菜放進去冰一週還是「青筍筍」　地方媽媽狂喊：相見恨晚

▲近日在美市賣場社團中地方媽媽狂推的USii優系高效鎖鮮袋成為煮夫、煮婦不浪費、保鮮好幫手。（圖／小農艷婦授權提供）

消費中心／綜合報導

天氣越來越熱，又到了香菜盛產季節，不少人開始分享私藏食譜，不管是在米糕上撒上一把香菜就能瞬間提香，又或者是加入辣椒、花生大火快炒就是一道色香味俱全的下酒好菜。香菜雖可口，保存期限卻非常短，沒有好好保存一下子就會壞掉。而最近在地方媽媽社團中就流傳著隱藏在美式賣場的「保鮮好物」，能有效應付難搞的爛菜問題，讓許多還沒有「嚐鮮」的地方媽媽都直問，「快告訴我在哪，我不想當個浪費食物的人啊！」

時常分享自己做菜經驗的網紅小農艷婦近日就在「美式賣場社團」中說，天天需要下廚所以總是在冰箱堆著滿滿青菜以備不時之需，但常常打開發現菜已經爛掉，尤其是香菜更容易軟爛，讓她不禁吶喊，「身為台灣怎麼可以沒有香菜！」，經過搜尋她發現美式賣場中有一個神物「USii優系高效鎖鮮袋」，一用就發現驚為天人、完全回不去。

小農艷婦表示，只要用廚房紙巾將香菜（或是各種青菜）包起來放進鎖鮮袋中，再將夾鏈封緊就可以放入冰箱冷藏，就算是難相處的香菜冰了一週還是青筍筍，葉子都還硬挺挺的，嘴饞想要做個「涼拌香菜花生」就能馬上從冰箱拿出來開煮，立即享受到清脆爽度滿分的口感，不再為了要處理爛菜跟浪費食物而煩惱。此外，小農艷婦更不藏私、傳授使用USii優系高效鎖鮮袋的秘訣，那就是放入袋子前不要用水洗菜，將蔬果不切原型加上廚房紙巾完整放進去即可，就可以非常有感的延長蔬果保鮮期限。

而小農艷婦的推薦一出來後，也引起大量網友討論，有人就說「相見恨晚～超好用！」、「真的非常好用，不用擔心幾餐沒煮菜就爛掉」、「美式賣場低調神器，這樣以後我搶不到怎麼辦～」。更有網友現身說法，表示自己將從日本青森密蘋果放進鎖鮮袋，回來擦乾鋪上紙巾放入，放在冰箱一個月還像剛買回來的一樣「鮮！脆！甜！」。此外，有日本民眾也在當地美式賣場中找到這個神器，親自用香蕉做實驗，發現沒有放在鎖鮮袋裡的香蕉很快就出現黑斑，從圖中可以非常清楚看到兩者的差異，像是香蕉這種容易因為天氣壞掉的水果都可以保鮮比平常約多一倍的時間，真的非常實用。

▼日本網友也親自做實驗，發現像香蕉這麼容易壞掉的水果也能延長約一倍的保存時間。（圖／翻攝自ＣＯＳＴＣＯ ｗｈｏｌｅｓａｌｅ ＪＡＰＡＮ）

不僅如此，「USii 優系高效鎖鮮袋」更有不為人知的小秘密，那就是他除了是正統MIT製造的產品，根據品牌資料顯示，也是目前市面上唯一擁有「延長蔬果保鮮」的保鮮袋。市調網站〈MYBEST〉不僅將優系鎖鮮袋入目前市售十大好用保鮮袋之一，更在其內容提其廠商採用的機能型薄膜，經實驗證實能幫助保留蔬果水分，達到調節氣體及抑菌防黴的功效，有效的延長蔬果保鮮。

這個隱藏在美式賣場內默默耕耘的保鮮神器，平時都隱身在袋類生活用品區，讓民眾感嘆現在才知道真是相見恨晚，從現在開始地方媽媽就不用再偷偷丟菜、浪費食物，隨時打開冰箱都可以吃到最新鮮、好吃的蔬果，讓大家相互推坑進入每天都能吃到脆度滿分蔬果的快感。

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▼Usii優系高效鎖鮮袋被〈MYBEST〉評為市售十大好用保鮮袋之一。



