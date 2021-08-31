終於等到開學！地方媽媽嗨「可以睡午覺了」：老師這職業是天使

▲明天就要開學，地方媽媽們終於可以好好享受個人時光，圖為示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

受到新冠疫情影響，最長的暑假終於結束，明天（9月1日）就要開學了，防疫期間學校、安親班都沒開放，地方媽媽整天在家顧小孩，常常發生許多令人崩潰的事情，現在終於等到開學，一名地方媽媽開心大喊，終於可以做自己想做的事情，還能好好睡個午覺，忍不住大讚「老師這職業真的是天使了」。

「我人生中遇過最長的暑假終於結束！」一名媽媽在臉書「爆廢公社二館」發文，雖然今天只是返校日，10點多就放學了，「但我還是忍不住的想要大笑」，除了上班工作，休息的日子終於可以悠閒、無所事事、悠悠哉哉地整理家裡，還能夠睡個午覺，「這是職業婦女獨自放假的一種小幸福啊！」

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▲終於等到學校開學，媽媽難掩激動心情。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

她還附上一張網路的手繪圖，媽媽們最愛的是孩子，但摸著良心再回答一次，媽媽們則激動淚喊「是老師！」她也點頭認同，老師這職業真的是天使，讓許多地方媽媽享受個人的獨享時光。

貼文一出，許多媽媽超有感，「今天已請假好好地休息一天」、「終於又聽到對面學校主任的廣播了」、「媽媽們心裡吶喊，終於！」、「感謝偉大的老師」、「完全說出媽媽的心聲」、「所以我都把老師當女神在膜拜」、「家裡兩個我就快成神經病了，真的很佩服老師」、「校門開比鬼門關還要令人安心」。