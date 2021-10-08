獅子山颱風生成！圓規接力可能通過台灣　「劇烈雨彈」下週來襲

▲獅子山颱風今晨2點生成，對台無影響。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

獅子山颱風今晨2點生成，不過對台無影響。需要密切注意的是菲律賓東方的熱帶低壓，最快將在這一兩天內發展成圓規颱風，下週二距離台灣最近，不排除會通過台灣。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，最新(7日20時)美國、歐洲系集模式模擬與今晨2時中央氣象局「路徑潛勢預測圖」皆顯示，菲律賓東方的熱帶低壓亦將在1、2天內發展為颱風「圓規」，下週二(12日)距台最近，模擬路徑穿過巴士海峽、將因「共伴環流」而帶來劇烈降雨，但不能排除通過台灣、直接侵襲的機率，兩種路徑皆有可能，且威脅都一樣大；應密切觀察模式的調整。

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▲菲律賓東方熱帶低壓這一兩天就會升格為圓規颱風，下週二最靠近台灣。

今(8)日偏東風挾帶水氣，迎風面北海岸、東半部及恒春半島有局部雨，大台北東側亦有局部短暫雨的機率；背風面西半部晴時多雲、午後中南部近山區有局部降雨的機率。各地氣溫：北部23至36度，中部24至36度；南部23至35度，東部22至33度。

最新模式模擬顯示，「國慶連假」：週六(9日)起至國慶日白天，水氣稍減，北海岸、東半部、大台北東側偶有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定，中南部山區午後有局部短暫降雨的機率；國慶日晚起，東風挾帶水氣漸增，天氣再轉變，北部轉有局部雨，東半部降雨增多，中南部晴時多雲。

下週一(11日)北部、東半部雨勢逐漸增大。下週二(12日)各地風雨最大。下週三、四(13、14日)隨著颱風逐漸遠離，降雨逐漸減緩。由於各國模式模擬都還在調整，應持續密切觀察。

▼最新(7日20時)美國(左圖)、歐洲(中圖)系集模式模擬與今(8日)晨2時中央氣象局「路徑潛勢預測圖」(右圖)皆顯示，菲東擾動下週二(12日)距台最近，模擬路徑穿過巴士海峽、但不能排除通過台灣的機率(左、中圖及右圖紅框) 。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）