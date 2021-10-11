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開工日颱風假機率曝　這地區恐灌800毫米！全台預估雨量出爐

天氣圖。（圖／氣象局）

▲圓規水氣持續移入。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

慎防圓規風雨！中央氣象局預估今天（11日）到周二的2天全台總雨量，其中以花蓮縣山區最多，恐達500到800毫米。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇指出，發布陸上颱風警報機會很低，因此依照SOP，周二放颱風假的可能性看來並不大。

►豪雨特報：宜蘭縣、花蓮縣

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氣象局表示，隨著颱風逐漸接近，颱風外圍雲系已開始影響北部及東半部地區， 宜蘭已有大雨發生，預計今北部、東半部及恆春半島受颱風外圍環流影響，將有大雨或豪雨出現，尤其宜蘭地區及花蓮山區可能有局部豪雨等級以上強降雨發生。

▼今晨0時至7時累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

►根據氣象局最新資料，今晨2時到周二凌晨2時的24小時預估雨量：

台北市及基隆北海岸：平地80-150毫米、山區100-190毫米
北部（新北、桃竹苗）：平地150-250毫米、山區200-340毫米
中部（中彰投雲嘉）：平地小於50毫米、山區150-300毫米
南部（南高屏）：平地80-150毫米、山區100-190毫米
恆春半島：平地80-150毫米
宜蘭：平地250-400毫米、山區300-490毫米
花蓮：平地200-340毫米、山區2500-400毫米
台東：平地200-340毫米、山區200-340毫米

▼今晨2時到周二凌晨2時的24小時預估雨量。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

►今晨0時到周二凌晨24時的48小時各地總雨量預估：

台北市及基隆北海岸：平地100-200毫米、山區150-300毫米
北部（新北、桃竹苗）：平地150-300毫米、山區300-500毫米
中部（中彰投雲嘉）：平地小於80毫米、山區250-450毫米
南部（南高屏）：平地80-150毫米、山區200-400毫米
恆春半島：平地200-300毫米
宜蘭：平地300-500毫米、山區450-700毫米
花蓮：平地300-500毫米、山區500-800毫米
台東：平地300-500毫米、山區400-600毫米

天氣圖。（圖／氣象局）

吳聖宇在臉書說，圓規颱風海上颱風警報發布，看起來是個擦邊海警颱，不過先前已經一再提醒，要大家注意它北側寬廣環流可能帶來的影響，在今、周二東半部、恆春半島、北部山區、中央山脈陵線附近區域都將有顯著降雨，日累積雨量可達到豪雨甚至大豪雨；西半部平地降雨量少，有可能在大雨等級以下，地形屏障作用影響，迎風面跟背風面的降雨量將會相差很大。

吳聖宇表示，各地普遍會有機會出現強陣風，可能只有雲林以南至高屏地區是背風的弱風區，風力較小，其他地方風力感受應該也會頗為明顯，提醒大家留意強陣風的影響。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳聖宇分析，預估颱風警報解除最快可能落在周二清晨前後，依照目前路徑預估，發布陸上颱風警報機會很低，因此依照SOP，周二放颱風假的可能性看來並不大，但是風雨的情況有可能持續到周二傍晚至晚間才會緩和。

氣象局預報員劉沛滕接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今下半天到周二上午，是圓規颱風最接近台灣南端時，預估將通過巴士海峽偏南側海面，北部、東半部有局部大雨、豪雨甚至是豪雨以上等級雨勢，尤其是宜蘭和花蓮山區。

劉沛滕表示，目前不會發布陸上警報，周二下半天看颱風遠離速度，雨勢將逐漸減緩；周三至周五恢復穩定天氣，但因偏東風水氣，北部、東半部有局部降雨；周六、周日東北風下來，北部、東北部稍轉涼，迎風面有些降雨。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼氣象局觀測，圓規颱風今晨5時中心位置在鵝鑾鼻的東南方約560公里海面上。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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