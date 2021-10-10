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氣象局深夜發豪雨特報！北部、東半部防強降雨　雨勢將擴大

▲▼輕颱續發警報。（圖／中央氣象局）

▲輕颱續發警報。（圖／中央氣象局）

記者柯振中／綜合報導

氣象局表示，受到圓規颱風外圍環流影響，巴士海峽及台灣附近各海面，10日晚間至11日風浪逐漸增大，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部、恆春半島沿海易有長浪發生。

氣象局林秉煜課長表示，目前圓規颱風位在鵝鑾鼻東南方610公里處，以每小時24公里的速度前進，暴風半徑180公里。

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林秉煜說明，圓規颱風11日晚間會位在台灣正下方，因此11日下半天開始，東部地區降雨更加明顯，沿海風浪會逐漸增強。

▼颱風潛勢預測。（圖／氣象局）

▲▼颱風潛勢預測。（圖／氣象局）

林秉煜提到，台南以北、東半部地區、恆春半島、馬祖澎湖等離島地區，11日整天有發生12級強陣風的機會，全台沿海也可能有3米浪高、東半部地區甚至出現5米浪高，民眾務必注意長浪帶來的影響。

林秉煜說明，目前對流雲系接近，帶來短暫降雨，10日晚間到11日白天，宜蘭地區有大雨或豪雨出現的機率，花蓮、基隆北海岸也有大雨出現的機率。

林秉煜指出，隨著颱風移動，雨勢將從宜蘭擴大到整個東半部，從11日凌晨2點到12日凌晨2點，宜花東有出現局部豪大雨的機率，北部地區則有局部豪雨出現的機率，其他地區則有局部大雨出現的機率。

▲▼輕颱續發警報。（圖／中央氣象局）

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氣象局深夜發豪雨特報！北部、東半部防強降雨　雨勢將擴大

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