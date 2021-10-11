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快訊／圓規來了防12級強風！北北基9縣市豪大雨　全台變天時間曝

天氣圖。（圖／氣象局）

▲全台風雨時程。（點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書

記者陳俊宏／台北報導

圓規來了，9縣市豪大雨特報！中央氣象局預報員劉沛滕表示，今天（11日）下半天到周二上午，是輕度颱風圓規最接近台灣南端時，北部、東半部有局部大雨、豪雨甚至是豪雨以上等級雨勢。民進氣象愛好則用一張圖，讓民眾清楚了解風雨時程。

►豪雨特報：宜蘭縣、花蓮縣

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►大雨特報：台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、台中市、台東縣

氣象局今晨發布豪大雨特報，圓規颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今宜蘭縣及花蓮縣有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸、大台北、桃園地區及新竹、台中山區有局部大雨發生的機率，請注意。

天氣圖。（圖／翻攝RAMMB）

▲▼圓規風雨影響中。（圖／翻攝RAMMB、氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局提醒，颱風外圍環流影響，今台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、澎湖、金門、馬祖沿海及空曠地區將有9至12級強陣風，內陸地區及其他沿海空曠地區亦有較強陣風，請注意。

氣象局觀測，圓規颱風今晨5時中心位置在鵝鑾鼻的東南方約560公里海面上，以每小時24公里速度，向西進行，近中心最大風速每秒23公尺，瞬間最大陣風每秒30公尺，7級風暴風半徑180公里。

▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局說，根據最新資料顯示，颱風中心目前在鵝鑾鼻東南方海面，向西移動，其暴風圈正逐漸朝巴士海峽接近，對巴士海峽及東沙島海面將構成威脅，預計此颱風強度有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢。

劉沛滕接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今下半天到周二上午，是圓規颱風最接近台灣南端時，預估將通過巴士海峽偏南側海面，北部、東半部有局部大雨、豪雨甚至是豪雨以上等級雨勢，尤其是宜蘭和花蓮山區。

劉沛滕表示，目前不會發布陸上警報，周二下半天看颱風遠離速度，雨勢將逐漸減緩；周三至周五恢復穩定天氣，但因偏東風水氣，北部、東半部有局部降雨；周六、周日東北風下來，北部、東北部稍轉涼，迎風面有些降雨。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼氣象局觀測，圓規颱風今晨5時中心位置在鵝鑾鼻的東南方約560公里海面上。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書則統整全台風雨時程：

►宜花東、恆春

由於直接迎颱風北側的偏東風，
毫無意外，會是這次影響最大的地方，
.
由於會不斷吃到圓規廣大外圍環流帶來的雨勢，
目前預報，今、周二的累積雨量會非常可觀，
有機會達到「大豪雨」等級以上的規模，
提醒要慎防強降雨帶來的威脅。
.
►北北基地區

在基隆河谷地形的加成下，
大台北地區，這次地形偏東風會很有感，
預計會出現8～10級的強陣風，
加上也會受外圍環流帶來的雨勢，
今晚～周二早，颱風最接近的時候，
風雨感受也會滿明顯的。
.
然而，這次颱風不太可能會有陸警，
這其實也意味著幾乎沒有颱風假可能，
提醒北北基的朋友，
要有周二一早頂著風雨上班的心理準備。
.
►桃竹苗地區

受到雪山山脈沿山噴流的影響，
桃竹苗這次也需要留意7～10級的強陣風，
雨勢部分，仍主要集中在山區為主，
桃園地區離迎風面近、陣雨較多，
竹苗平地則是僅有零星陣雨。
.
►台中～嘉義

中部平地受到山脈完美的阻擋，
降雨集中在山區，
內陸應該只有零星陣雨，
風勢部分，沿海有機會來到8～10級，
內陸則偶有5～8級強陣風，
這次中部基本上感受上以強風為主。
.
►台南～北高雄

今下午隨著颱風逐漸進入台灣西南方，
風向轉為偏南風，有一陣陣雨勢，
沿海一陣陣強風，
周二颱風離開後，就會轉為以多雲為主的型態，
算是最無感的地方。
.
►南高雄～屏東

今整天到周二，受到圓規外圍強風區影響，
風勢偏強，且容易出現一陣陣大雨。
.
►台灣海峽上（澎金馬）

颱風外圍環流的氣流，受狹管效應加成，
海峽上的澎湖、金門、馬祖，
目前預測上看9～12級。
也要防範強陣風的威脅。

►零廚藝照樣能裝賢慧！

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快訊／圓規來了防12級強風！北北基9縣市豪大雨　全台變天時間

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