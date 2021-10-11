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快訊／圓規風雨才剛開始！最強時間點曝　已現15級強陣風

天氣圖。（圖／RAMMB）

▲圓規颱風今、周二影響台灣最劇。（圖／RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局提醒，雖不會發布圓規颱風陸上警報，但今天（11日）下半天到周二上午是距離台灣南端最近時。民間氣象愛好分析，圓規強對流逐漸壓境，現在風雨只是剛開始而已，最強的時間點將落在今天下午到周二早上。根據氣象局觀測，蘭嶼今早近9時已出現15級陣風，以及12級強風。

「觀氣象看天氣」臉書提到，屆時東半部、恆春半島、大台北、基隆、桃園要留意較大的雨勢，宜蘭、花蓮可能出現致災性的降雨；風力的部分，東部、基隆、大台北地區、雲林以北沿海陸地、澎湖、金門、馬祖將出現10級左右的強陣風，蘭嶼更可能出現15級左右的強陣風。

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▼圓規颱風水氣持續帶入。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣風險公司總經理彭啟明則在臉書說，有被雨聲吵醒嗎？今天到周二類似的雨勢及風勢要多注意，尤其東半部、東北部及恆春半島，有局部豪雨發生機會；西半部雲量略多，偶有陣雨。

氣象局預報員劉沛滕接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今下半天到周二上午，是圓規颱風最接近台灣南端時，預估將通過巴士海峽偏南側海面，北部、東半部有局部大雨、豪雨甚至是豪雨以上等級雨勢，尤其是宜蘭和花蓮山區。

劉沛滕表示，目前不會發布陸上警報，周二下半天看颱風遠離速度，雨勢將逐漸減緩；周三至周五恢復穩定天氣，但因偏東風水氣，北部、東半部有局部降雨；周六、周日東北風下來，北部、東北部稍轉涼，迎風面有些降雨。

上線時間0805

更新時間0905

▼今晨0時至7時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼氣象局觀測，圓規颱風今晨5時中心位置在鵝鑾鼻的東南方約560公里海面上。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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