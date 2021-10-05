高市府：用餐免隔板！2狀況免戴罩　8張圖搞懂最新防疫規定

▲高市府公布最新防疫規定。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市已連續52天沒有本土確診個案，且北部近期僅零星個案沒有社區群聚事件，高市府宣布，即日起依據指揮中心4日公布放寬相關防疫規定，包括用餐不限制使用隔板、於空曠處或山林海濱活動時可免戴口罩。

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▲餐飲業不限制使用隔板。（圖／高雄市政府）

高市府指出，餐飲業防疫管理措施方面，於餐飲場所用餐，不限制使用隔板或維持1.5公尺間距，但在宴席之中建議仍應避免離桌敬茶(酒)，在放寬桌菜及自助餐取菜方面，雖不限專人分菜夾菜，但建議使用一次性拋棄手套夾菜或每次使用後清消菜夾，以避免接觸性感染。

▲戶外2狀況不必戴口罩。（圖／高雄市政府）

戶外戴口罩規定，外出時仍應全程佩戴口罩，但即日起有2狀況於戶外可免戴罩，包括農林漁牧工作者於空曠處工作、山林海濱活動，不過若有人潮距離或與他人共同工作、活動等，無法保持社交距離場合，仍應戴上口罩。

▲▼高雄最新防疫規定。（圖／高雄市政府）

依中央疫情指揮中心規定，在有條件開放休閒娛樂場所方面，電子遊戲場所、資訊休閒場所、錄影節目帶播映場所(MTV)、視聽歌唱場所(自助式KTV及電話亭式KTV)、桌遊、麻將休閒館營業場所，營業前應向地方政府申請復業，且應落實預約制、實聯制、量體溫、全程戴口罩、人流管制且不得有陪侍服務行為，從業人員應6成以上施打至少1劑疫苗滿14天。

高市府指出，歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、理容院(觀光理髮、視聽理容)則維持關閉。

市長陳其邁強調，外出務必全程佩戴口罩，如公園等戶外遊憩場域，容易發生不特定接觸風險，仍須全程配戴口罩。

衛生局提醒，各項防疫措施將視疫情滾動式調整，呼籲民眾應維持警覺落實個人防護措施，並主動配合各項防疫工作。

▼高雄最新防疫規定。（圖／高雄市政府）

