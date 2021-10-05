被挖眼女店員最新狀況！縫合結膜重建眼窩　2次手術仍有失明風險

▲屏東高樹鄉超商女店員遭挖眼。（圖／翻攝爆料公社）

記者許宥孺／高雄報導

屏東縣高樹鄉一家超商日前發生恐怖挖眼案，造成潘姓女店員雙眼重創、顏面受損。高雄長庚接續替潘女完成2次手術，包括結膜撕裂傷縫合、眼窩內壁骨折重建，術後恢復狀況良好，將持續追蹤視神經功能恢復情況。

29歲的潘姓女店員因提醒楊姓男子戴好口罩，竟遭對方徒手挖眼，造成顱骨、鼻樑骨折骨裂，雙眼也受重創，救護人員緊急送往高雄長庚救治。

▲女店員於事發當日進行第一次手術，針對結膜撕裂傷進行縫合 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

院方心疼潘姓女店員，針對其傷勢，立即整合整形外科、耳鼻喉科、眼科、護理照護、社服、心理等團隊進行照護，事發當日即收治入院並進行第一次手術，針對結膜撕裂傷縫合，由眼科醫師進行，手術順利，預後需密切觀察；不過視網膜因剝落，仍有失明風險，最終結果仍得看復原情況。

高雄長庚2日再替潘女進行第二次手術，此次針對眼窩內壁骨折重建，目的是幫助保留及恢復眼球最大功能，由耳鼻喉科及整形外科組成團隊進行，採經鼻內視鏡的微創手術，避免外開手術傷痕，可縮短術後恢復時間。

▲潘女進行第二次手術前首度露面受訪。（圖／莊全成提供）

院方表示，醫療團隊以人工骨將眼球周邊結構做成功的復位，未來仍需持續追蹤功能恢復的情形。院方也強調，將全力醫治並照顧病人，也請大家祝福病人讓病人能充分休息，有良好的恢復。潘女在經過手術後，日前也首度露面堅強對外表示，「我會好好好起來，好好休養身體，不要擔心我。」此番話也讓外界更感到心疼。

屏東縣府社會處長劉美淑說，依據公益勸募條例第5條第二款規定各級政府只有遇到遇重大災害或國際救援時才得公開勸募，高樹案因為各界民眾關切，屏東縣政府社會處經與家屬討論後由家屬對外提供私人帳戶接受各界捐款，或由屏東縣政府社會處鹽埔家庭服務中心代為提供相關諮詢及帳號，由於是私人帳戶未來善款將由家屬自行運用，屏東縣政府持續關心協助當事人醫療及後續生活。

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