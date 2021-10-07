停業近5個月！高雄26家KTV復業了　市府提供免費快篩試劑

▲經發局長廖泰翔率隊前往享溫馨博愛店稽查。（圖／高雄市經發局提供）

記者許宥孺／高雄報導

指揮中心宣布，5日起有條件開放KTV等娛樂場所。高雄市經發局統計，截至6日晚間已有好樂迪、錢櫃、享溫馨等26家店面審核通過恢復營業，另有3家業者送件資料不齊待補件。

高市府經發局表示，根據中央規定，視聽業者5日起申請核准即可復業，但仍應採預約制、實聯制、量體溫、全程戴口罩、人流管制，但不得有陪侍服務等行為，要求業者申請復業時依照檢核表確實完成。

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▲業者確實消毒每個包廂，並新增麥克風消毒機，做好環境清消。（圖／高雄市經發局提供）

至於從業人員需6成以上至少施打一劑疫苗滿14天規範，高市府指出，考量業者已停業近5個月，為協助業者儘早復業，除協調衛生局協助從業人員儘快完成疫苗接種，也將比照長照機構提供業者免費快篩試劑，每周一次，以確保營業場所安全。

經發局長廖泰翔表示，市長陳其邁對業者復業特別表達關心，指示經發局對業者因疫情已停業5個月很辛苦，在防疫優先前提下，要展現效率趕快審查協助復業。截至6日晚間，累計已有26家業者完成審核復業，另有3家業者送件資料不齊待補件。

▲經發局長廖泰翔至KTV稽查並進到包廂內查看業者詳細消毒過程。（圖／高雄市經發局提供）

享溫馨集團總經理李奇霖表示，集團內其中6家門市已在5日下午5點恢復營業，店家也配合政府所有防疫措施要求，包括實聯制及預約制，除軟性飲料以外，禁止攜帶任何飲食。此外每個包廂每半小時就消毒與空氣流通、新增麥克風消毒機，也備妥自製75%酒精紙巾、噴劑給消費者，能在每次歡唱後擦拭麥克風消毒。