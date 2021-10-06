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成德高中三棟新校舍啟用　坐擁竹市最美山景

▲林智堅到實驗室裡，與高中部同學面對面做實驗互動。（圖／新竹市政府提供）

▲林智堅到實驗室裡，與高中部同學面對面做實驗互動。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／採訪報導

成德高中於本(110)學年度啟用全新校舍，是創校50幾年來最大規模建設，由知名張樞建築事務所操刀設計，特別拆除三棟舊建築，以新校舍重新串聯，更配合校園山陵起伏，設計獨特景觀小窗、打造「空中廊道」，讓師生能眺望絕美山景及無敵市景。新竹市長林智堅今（6）日出席剪綵典禮，表示成德成高中過去因校舍老舊、耐震不足，考量師生安全拆除重建，更因應地勢環境量身打造校舍，給孩子更好的學習空間，是市府這幾年來努力的目標。

成德高中打造三合一多功能全新校舍，最大特色是拆除原先三棟舊校舍，以新建築重新串聯，採低彩度、乾淨明亮設計為主，以此襯托出周遭山丘、大樹等自然環境，更因應山陵起伏獨特地形，打造玻璃圍牆的空中廊道及設置觀景小窗，提供師生在下課放鬆之餘，眺望絕美山景，校舍也坐擁無敵市景，同時兼具美學與安全。

林智堅表示，成德高中位於山坡上，是新竹獨特的校園環境，很開心見證成德高中創校50幾年來最大規模校園工程，市府投入2.7億工程，由知名張樞建築事務所操刀設計，以使用者、環境、空間優先前提下，打造更優質舒適的學習環境。竹市作為全國重要兒童城市，教育力始終是名列前茅的城市，希望給予孩子更好的成長環境。

成德高中校長楊青山說，非常感謝市長全力推動新校園運動，這次成德高中改造為創校以來規模最大，將原本的愛德樓、仁德樓及孝德樓三棟舊校舍拆除原地重建，打造全新多功能三合一新大樓，並興建圖書館，提供了優質的教學及辦公環境、專科教室設備及實驗場域。

林智堅也特地坐在實驗室裡，與高中部同學面對面做實驗互動，學生分享改善最有感的地方，直指過去空間不足，現在除了空間變大、採光明亮許多，還新增了許多器材與設備，過去實驗室都為一般教室改建，空間相對較小，現在則有了大空間專屬實驗室，對於校舍改變都大聲說讚。

成德高中高中部林同學說，成德高中變成新竹市最漂亮的學校，新大樓有著全市最佳的景點，往遠處眺望，全市的美景都一覽無遺，還可以看到很遠的大海和新竹空軍基地。

教育處指出，成德高中建校超過50年，全校師生約有1200人，過去因為校舍老舊、耐震度不足，市府啟動新校園運動，新校舍規劃地下一層、地上四層樓建物，具備13間普通教室、7間專科教室、11間教師辦公室與1棟圖書館，皆配置全新設備及冷氣，除了解決原有校舍無法連結的問題外，配置了多處半戶外開放空間，增加學生彈性活動空間，此外校園更採人車分道，學生上下課時，車輛將不再與學生爭道，達到美學與安全兼具，也讓家長更放心。

教育處表示，新竹市是兒童城市，竹市府長期重視教育工作，市長林智堅上任以來投入50億進行新校園運動，新建2所校舍、重建34棟校舍，讓孩子有更好、更安全的學習環境，並率先全國完成「教室降溫計畫」，達成班班有冷氣的縣市，超過4萬名學生受惠，讓孩子在疫情期間戴得住口罩。

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