竹市運動黃金年　林智堅接見22體育有功人員

▲新竹市長林智堅接見體育有功人員。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2021新竹市體育有功人員名單出爐共22名獲獎，新竹市長林智堅今（2）日接見時表示，竹市今年在運動賽事上屢創佳績，不僅全中運豪奪14金8銀9銅，還有狂掃金牌的三金泳將，HBL則首度拿下季軍隊史最佳，全小運競走也拿下兩面金牌，為新竹爭光，竹市近年致力推行運動，除投入3.2億元、整建32校操場、籃球場與風雨球場、增加139站基層訓練站、5位專任運動教練現共計18位；另外也投入超過18億元整建全民體育設施，包括新竹市立田徑場、香山綜合田徑場改建、竹光與香山國民運動中心等。

今年竹市體育有功人員有運動員、教練、體育志工等9獎項計22人獲獎，獲得傑出男運動員獎的胡少豐、詹永逵、林大崴，傑出女運動員獎的蔡昀恩、賴禹安、黃子怡，績優運動教練獎的陳定杰、彭鎮達、楊慶昱、李律程今日到場領獎，分享其訓練、比賽經驗。

林智堅細數今年竹市重要的賽事，他說，今年受疫情影響，選手們因戴口罩在訓練上更加辛苦，仍舊屢創佳績，不僅全中運出現3金泳將，光復高中也在HBL闖進小巨蛋，｢早已不是黑馬，而是常勝軍｣；彭鎮達教練長期推廣競走已帶領眾多選手拿下35面金牌，今年也再奪2面。他勉勵選手，運動賽事除得獎爭光外，更重要是｢人因夢想而偉大｣，期許選手們在每次賽事中保持平常心累積經驗，不斷自我突破。

帶領光復高中奪下首座高中籃球聯賽HBL男子組季軍的籃球隊教練陳定杰表示，這幾年光復高中從黑馬打進小巨蛋，遇到越來越多新竹人為他們加油，期許今年賽季一路打到明年春天，讓新竹人驕傲；今年全中運金牌鉛球選手胡少豐則說，他常勉勵自己一定要堅持到底，相信自己一定可以，後來突破自我漸漸有好成績。

今年全中運獨得國中女子組自由式三面金牌的黃子怡說，她從4歲開始學游泳，游泳不僅讓她快樂，更可帶走負面情緒，是他生命中不可或缺的事，她也比擬自己像｢攀岩者｣，身旁支持她教練、朋友、家人都是牆上的岩塊，帶領她爬到更高。黃子怡的教練李律呈首度入選績優教練，他認為在基層訓練裡，家長、教練、選手與訓練環境缺一不可，持續提供選手支持是選手堅持下去的主因。

教育處表示，竹市近年扎根基層體育不遺餘力，投入1千309萬元建立139站基層訓練站，包含桌球、籃球、游泳、田徑等19項，也推動「四級培育計畫」，串連國小、國中、高中、大學等資源，感謝所有辛苦、努力不懈的選手與教練。

教育處代理處長沈靜濤表示，竹市近幾年於運動項目成績上表現亮眼，在體育項目除增聘拳擊、射箭等專任運動教練，在培訓計畫上著重協助國中、小的升學銜接，並以體育績優升學的方式輔導選手就讀能夠兼顧學業與訓練的學校，也感謝各校對於體育培訓計畫的支持，讓運動得以扎根。