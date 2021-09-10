創校70年最大改造　竹市西門國小歌薰樓啟用

▲新竹市長林智堅今（10）日前往視察，他說這是西門國小。

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市府投入9800萬元，打造西門國小全新校舍「歌薰樓」，本學期110學年度正式啟用，由知名的向度聯合建築事務所操刀，三層樓校舍以「竹塹城」為主題，復古風紅磚牆建築有15間教室，一樓更為特教生設計無障礙與多功能教室。新竹市長林智堅今（10）日前往視察，他說這是西門國小創校70年來最大改造，歌薰樓三大特色有「特教生專屬教室」、班班都是「智慧教室」裝設大型觸控電視、還有「露天空中舞台」，為學生打造多元豐富的學習環境。

林智堅今赴西門國小關心孩子使用教室狀況，他說歌薰樓一樓以特教生需求為主軸，設計專屬特教生的無障礙教學環境，除串聯特教班的多功能教室可進行生活訓練外，還有知動教室讓專業團隊為學生進行物理、職能、語言、心理等治療，以符合「個別化」與「適性化」，為不同需求的學生量身訂做知識遊樂地，打造友善校園空間。

林智堅表示，他上任以來積極推動新校園運動，以校園環境、師生需求為設計，新建2校、重建34棟老舊校舍。今天看到歌薰樓一樓特教班、資源班、二三樓一般教室，都可感受到因教育建設的投入，讓孩子有更好的學習環境。

林智堅強調，西門國小有70年歷史，全新建築和學校原有建築不衝突，相互連結，讓學生有更豐富的學習環境，他也感謝校方、師生、家長的支持。

「感謝市府蓋了這麼棒的新校舍，為學生量身訂做知識遊樂地。」西門國小校長陳進豐說，為符合新竹科技城之理念，歌薰樓每班都裝設最新86吋大尺寸互動觸控電視，多點觸控、減少強光反射，內建多樣應用程式可幫助老師準備教材、提高學生學習效率，營造新一代智慧教室。在創校70周年之際，謝謝市政府給予西門國小最大的禮物。

西門國小三年庚班學生于喬安說，以前的教室灰灰舊舊的，新教室不僅又大又漂亮，還可以連結學校每一棟樓，除了有無障礙設施外，還有很多活動小角落，他最喜歡三樓的天空舞台，可以和朋友一起玩遊戲，下課不用再跑到很遠的操場，謝謝市長幫忙蓋新教室。

教育處表示，西門國小原校舍老舊，不符合耐震標準，因此興建新校舍，保留校園原有特色，運用中明度的橘紅色磚牆及灰色抿石子，走廊外側設計遮陽通風牆，減少陽光照射及增加通風，搭配校園內綠樹融合校景，結合節能減碳、雨水再利用等元素，打造綠活校園，並在走廊間突出的小空間提供除教室外不一樣的學習角落，也提供學校師生教學多元且兼具美學之空間。

林智堅表示，新校園運動是將整個校園納入考量，並融合自然環境、規劃整合周遭環境，打造學習的「知識遊樂地」，為孩子創造安全並兼具美學的校園環境，期待提供孩子永續的良好學習環境，讓孩子健康成長多元發展。

新竹市府表示，市府重視教育發展，讓孩子在安全的環境下快樂學習，是市府努力的目標。未來將會持續積極推動校舍安全維護工作，打造安全的教學環境，提供孩子完善學習環境，讓學生開心、家長安心，這是市府不變的努力方向。