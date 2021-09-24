林智堅表揚優秀教師　83歲呂美霞獲全國教育奉獻獎

▲呂美霞與林智堅分享60多年來的照片集。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

教師節將至，新竹市長林智堅今（24）日表揚榮獲全國教育奉獻獎的呂美霞、全國師鐸獎的仰孟宣，及新竹市竹塹明志獎等共8位教師，感謝教師們的奉獻，高齡83歲的呂美霞投入教育63年，退休後仍擔任社區合唱老師，指導無數新竹學子，累積起來所帶領的合唱團拿下超過一百個第一名，還透過音樂改善情緒不穩的學員心境、進一步改善家庭問題，是新竹許多學子的「音樂心靈導師」。

林智堅今接見、親自頒獎表揚獲得教育部教育奉獻獎呂美霞老師、教育部師鐸獎茄苳國小仰孟宣老師，竹塹明志獎育賢國中林燕瑜老師、建華國中簡良珍老師、載熙國小鄧拔銓老師、關東國小傅秀蘭老師、香山高中林宛蓉老師、建功高中柳至芳老師等共8位教師。

教育處指出，教育部教育奉獻獎全國僅20位教師奪得，高齡83歲呂美霞在校任教指導合唱團42年，培育許多優秀學生，包括錢善華、郭孟雍、駱正榮等知名作曲家。88年她更二度獲得新竹市終身教育特殊優良教師，所帶領的合唱團獲得上百個全國第一、全市第一等殊榮。退休後，呂美霞仍在社區終身教育學習機構擔任合唱指導老師達21年，最高齡學生95歲、最年輕學生40歲，比她自己的孩子還要小，社區合唱團表現依然優異，經常包辦社會組第一榮耀。

呂美霞也現場分享社區合唱班學生的故事，一位75歲女士因早年喪偶，生活重心都在兒子身上，兒子結婚後她就面臨到被拋棄的孤獨感，因而情緒不穩，兒子出門後，她就一個人到街上到處吼叫、宣洩情緒。

然而透過里長介紹，這位女士來到呂美霞老師的社區合唱班，透過每週聚會和同年紀的長輩一起練習唱歌，原本不開口的她，到跟著哼哼唱唱、融入大家，逐漸獲得心靈寄託，與他人的情感交流更讓她產生不同的人生觀，回到家庭後既有的問題迎刃而解。呂美霞說，無意的音樂教育竟產生療育人心的效果，讓她也深受感動。

呂美霞老師也現場與林智堅市長分享60多年來教學與學生練唱、出征各大比賽的照片集，即便30年前的事仍如數家珍，讓市長林智堅讚「老師記憶真好！」感佩美霞老師數十年始終用心教學的毅力，造福許多新竹學子。

林智堅表示，疫情期間特別感謝教育界夥伴提供很大支援，尤其新竹市率先全國成立大型戶外疫苗施打站，市府教育處、學校教職員等投入許多人力與資源。也因疫情學生停課，歷經史上最長暑假，感謝老師透過遠距教學讓學習不中斷，未來市府將積極發展、完善遠距教學資源。他並談及，在各個求學階段都有不同的老師帶給他重大啟發，感謝各位老師的付出，提供孩子快樂的學習環境，也在每個孩子人生中扮演重要的角色。

「教育是一種陪伴，是弱勢孩子希望的火光。」榮獲教育部師鐸獎的茄苳國小仰孟宣老師，透過科技翻轉教育，消除小型學校的數位落差，以數位行動載具iPad輔助孩子學習，也親自擔任導遊、帶領孩子走出教室，到訪科學博物館、科學教育館，更在過程中讓孩子學習如何搭車買票、設計旅遊行程等，實踐全方位生活與課業學習。

仰孟宣老師分享，曾有一位具暴力傾向的學生小凱，對學習完全不感興趣，但她耐心了解、傾聽孩子，發現他的科學手作能力相當優異，便積極鼓勵他參加科學競賽。在「風綠能科學競賽」上，小凱興奮地說：「這是我第一次拿到有市長名字的獎狀，還好有妳讓我發現我的優點，讓我對自己有信心，原來我也可以！」小凱的故事讓仰孟宣理解到老師對孩子的影響力，也讓她更堅定，即使在資源相對不足的小型學校，更需要幫助孩子的心。

教育處表示，今年度教師節表揚教育部師鐸獎及教育奉獻獎、竹塹明志獎、竹塹菁師獎、特殊優良教師獎、優良外師、終身教育優良教師以及服務滿40、30、20、10年的資深優良教師，共計430位教師。感謝各校校長、老師深耕教育的努力，及家長對教育的用心。