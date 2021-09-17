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樂觀女孩江洛苡獲2021總統教育獎　林智堅圓她願望清單的這一項

▲林智堅親自接見，致贈江洛苡願望清單裡的運動鞋。（圖／新竹市政府提供）

▲林智堅親自接見，致贈江洛苡願望清單裡的運動鞋。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2021年總統教育獎得獎名單出爐，新竹市由「樂觀女孩」江洛苡得獎，她現就讀三民國中，從小未見過母親，在爺爺奶奶的關愛下長大，即便家境清寒，卻總是正向樂觀克服種種逆境，她說，奶奶從小鼓勵她：「一個人的出身並不可怕，只要努力求學問，一定可以翻轉命運，做個正向思考的人！」。新竹市長林智堅親自接見她祝賀獲總統教育獎，深深為她正向精神感動，「我才是那個被鼓勵的人！」

江洛苡在校參加各項競賽屢獲佳績，並多次擔任班長，熱心助人成同學眼中的「神隊友」，在家則與爺爺奶奶感情緊密，關心爺爺奶奶身體狀況，林智堅市長親自接見，致贈她願望清單裡的運動鞋，也加碼提供20000元禮券，並責成社會處衛生局協助媒合其爺爺奶奶所需醫療資源。

林智堅表示，獲得總統教育獎並不容易，總統教育獎一直鼓勵著不畏困境、熱愛學習的同學們，也藉由他們的生命故事，鼓舞每一位學子，他也分享自己是一個樂觀主義者，相信不論是考驗還是挑戰，只要開始，就能夠有所改變，困境最終都會轉化為成長的養份。

江洛苡也向市長、在場師生表達對爺爺奶奶身體狀況的不捨，她表示，奶奶過去從事改衣服工作，賺取收入，近來因乾眼症導致視力退化，曾到眼科診所、多間大醫院求診，但狀況待改善；爺爺聽力不佳，曾赴醫院求診，但聽到助聽器價錢後就退縮了，至今仍無掛上助聽器，市長聽聞後已請市府衛生局、社會處，持續為爺爺奶奶媒合更好的醫療資源與輔具。

香山國小校長顏美禎表示，就讀香山國小這段期間，洛苡積極參與各式各樣比賽，包含朗讀、科展等，學習收穫滿滿，她臉上總是掛著可愛笑容，不因自己身處逆境就怨天尤人，反而珍惜每一次學習的機會，在班上人緣極佳，遇到同儕間有任何困難，經常主動伸手救援，一直是同學心目中的楷模典範。

此外，洛苡還是位「音樂精靈」熱愛直笛，起初加入直笛校隊之路並不順遂，國小三年級在徵選過程太過緊張，以致吹奏錯誤、表現失常落選，但即便遭遇失敗與挫折，也並未澆熄她對直笛的熱情，透過網路鑽研吹奏技巧，經過一年的沉潛儲備能量，終於在小四成功入選校隊，她也將直笛練習秘訣傳承給學弟妹，偶爾還身兼「心靈雞湯」角色，給予學弟妹們鼓勵打氣。現升上三民國中的洛苡，擔任班長一職，她期許自己持續進直笛演奏技巧與穩健台風，並發揮所長幫助需要的人。

教育處表示，2021年總統教育獎共56名學生獲獎，無論是克服了身體障礙，或是突破家庭或環境限制，努力不懈在逆境成長，替自己創造精采紀錄，江洛苡只因奶奶的一句話，做事比別人更努力，成為唯一代表新竹市獲獎學生。

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