大新竹合併　蔡英文讚「盼促進區域發展」

▲林智堅、蔡英文、柯建銘一同參訪華德福非營利幼兒園。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

總統蔡英文、新竹市長林智堅、立委柯建銘今(14)日一同參訪全新的新竹市華德福非營利幼兒園，沿途參觀校舍，感受華德福在建築、課程上都融入自然的特色教育，讓總統蔡英忍不住讚「孩子很幸福」，林智堅補充，市府自107年起，「從無到有」找師資、蓋學校設立華德福幼兒園，打造華德福教育體系，讓新竹市孩子享受平價華德福教育。市府也規劃，113學年度要讓幼兒園公共化比率達27.8%，總計1926個名額，與中央一起打造0-6歲國家一起養的友善育兒環境。

總統蔡英文、新竹市長林智堅、一起參訪將於月底首迎新生的華德福實驗學校，華德福教育重視生活融入自然，建築設計減少非必要遮蔽，並將教室融入周邊自然環境，讓幼童貼近感受微風、細雨、暖陽、綠地等。此外，華德福幼兒園偶具和教具都是老師親手製作，也還安排戶外課程讓孩子感受四季變化，總統蔡英文參訪時也大讚，「孩子很幸福」。

總統蔡英文表示，新竹市創立許多全國典範，她很開心來華德福參觀。小朋友主要由家長和學校，政府推出「國家和你一起養」，透過經費、政策一起育兒，並設立公立、非營利幼兒園達3000班，目前已達2134班，這個目標「交給智堅是沒有問題的」，幼兒教育意義盼讓幼兒有美好成長過程。她相信，華德福幼兒園、搭配中小學，將將提供最好的學習環境，小朋友在成長過程有很好的照顧。

另外，總統蔡英文說，新竹擁有台灣最重要戰略產業，小孩都是產業發展重要的人才。針對合併議題，她盼合併促進區域發展，但是攸關國家整體規劃，除了考量民意，還得有法治面配套措施等，希望大家透過討論讓政策更完整。希望中央和地方有更多合作交流。

立法委員柯建銘也說，新竹縣市本來就是共同生活圈，基於國家發展，新竹縣市應重整合併，感謝新竹縣長楊文科加碼合併升格，讓大新竹未來可望發揮戰略城市優勢。

林智堅市長表示，新竹市是全國最年輕城市，18歲以下孩子佔全市18%，感謝總統大力支持幼兒教育並給予補助，總統還曾向他說「新竹孩子為多，要多增班、蓋校」，新竹市投入逾5.1億元興建7所獨立的公共化幼兒園校舍，並努力增班，目前已有5所幼兒園完工，華德福就是其中一所。華德福教育精神以大自然為課本，坐落在此最為適合。

教育處表示，新竹市自103學年度成立全台首座「公辦公營」的華德福實驗學校，更向下扎根新設華德福幼兒園，將於9月27日喜迎華德福非營利幼兒園開園第一屆新生入學。

除了硬體設施，新竹市府也落實「0-6歲國家一起養」政策，透過「平價教保續擴大」、「育兒津貼達加倍」及「就學費用再降低」等作法，當家長的神隊友。

在「平價教保」上，市府透過增班、建校，增加公共化幼兒園名額，比率從過去19%提高到23.98%，預計到113學年度將達27.8%，總計67班、1,926個招生名額；市府也早在107年就推公立幼兒園免費、私立減免三萬。

新竹市將持續配合政府政策，從各方面減負擔、增福利，不僅托育名額增加、提高育兒津貼額度、擴大發放對象，並大幅增加育兒學前特別扣除額，提供育兒家庭最大的奧援，未來將與中央一同落實「0-6歲國家一起養」政策，讓年輕人敢婚、願生、樂養，打造幸福的兒童城市。