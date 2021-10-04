30米長6米寬刻繪百年宜蘭河回憶　「西堤晚眺」陶雕壁畫亮相

▲宜蘭河新景點的「西堤晚眺」陶雕壁畫4日亮相。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭河新景點亮相，刻繪百年宜蘭河回憶30米長、6米寬，由6510片陶板組合「西堤晚眺」陶雕壁畫，4日公開展示。縣府表示，陶雕壁畫藉由藝術方式，闡述詮釋宜蘭河中游與宜蘭舊城歷史，除了讓宜蘭河濱公園具備遊憩功能外，更添增文史導覽之效益，為宜蘭留下可貴的藝術文化資產。

宜縣府指出，1950年代《宜蘭縣志》列為蘭陽十八勝之一的「西堤晚眺」，臨堤攬勝，美不勝收。縣府爭取前瞻全國水環境改善計畫，獲經濟部水利署及交通部觀光局核定補助辦理「宜蘭河水岸慢行道及水域活動環境改善」計畫，其中的一項子計畫就是在不影響河川排洪功能的前提下，規劃在宜蘭河畔設置大型陶雕壁畫作品。

縣府透過和陳世強教授的合作，參考1904年「台灣堡圖-宜蘭」及1945年「美機航照圖」 並對照早期地景樣貌，完成尺寸約為6公尺寬及30公尺長之大型規格陶雕壁畫，作品共6510片陶板組合而成，每片陶板歷經20道工序，耗時1年製作完成。

壁畫內容呈現二十世紀初宜蘭河中游與宜蘭舊城的記憶圖像，包含當時原住民、漢人、日本人三大族群的歷史際遇，當時的水文、地景、重要廟宇、建築、市集及居民生活情形……等，前景以宜蘭城「放水燈」及結頭份「歌仔」作為人物登場，宜蘭舊城是最繁榮，故事最多的地方。中游沿線經下渡頭、渡船頭、西門渡口…等重要集散地，而員山一帶更可看出各支流分布情形，產業的拓殖與自然生態相映其中。

4日，在宜蘭縣長林姿妙縣長邀請下，立法院長游錫堃、立委陳歐珀委員、中央相關部會、宜蘭縣議會、宜蘭市公所及代表會、社區及所有關心宜蘭文史藝術的朋友共同來見證陶雕壁畫作品的完成，活動過程由宜蘭國小附幼的歌仔戲表演來開啟序幕，並請陳世強教授及當地耆老訴說宜蘭河跟舊城的故事，最後邀請各界長官嘉賓參與拼貼陶板活動，同留美好誌念，來正式宣告作品完成公開展示。

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