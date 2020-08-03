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宜縣府獲中央6千萬元補助　宜蘭河將成為溪北地區重要休憩基地

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▲宜蘭縣長林姿妙3日視察「宜蘭河水岸慢行道及水域活動環境改善工程」。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭縣長林姿妙3日視察「宜蘭河水岸慢行道及水域活動環境改善工程」。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣政府獲中央補助6千250萬元，辦理「宜蘭河水岸慢行道及水域活動環境改善工程」，宜蘭縣長林姿妙3日前往視察，表示工程完工後，將型塑宜蘭河成為溪北地區重要的休憩基地。

宜蘭河是在地居民聚集進行休憩活動及外來遊客觀光的熱門場域，隨著休憩需求及觀光遊憩發展，相關設施服務條件必須提升。宜蘭縣政府為了構建宜蘭河與周遭社區的新關係，辦理「宜蘭河流域整體規劃」，並整理規劃成果透過爭取「全國水環境計畫」，獲經濟部水利署及交通部觀光局共同補助6千250萬（總經費7千622萬元），辦理「宜蘭河水岸慢行道及水域活動環境改善工程」改善宜蘭河整體空間環境品質及設施。

宜蘭縣政府表示，工程整合相關居民生活空間，考量周遭環境品質及生活需求，工程範圍由宜蘭河的永金一號橋至下游中央橋，範圍涵蓋員山鄉、宜蘭市及壯圍鄉。其中，除增設宜蘭河堤頂自行車步道外，亦建置橋下穿越自行車步道立體交叉動線，讓民眾可以安全的散步及騎自行車，另考量宜蘭河也是舉辦龍舟競賽等水上活動的重要水域場所，另在西門橋設置卸船道及慶和橋附近設置多功能護岸與堤坡看臺座椅，提供參與水上活動者及遊客更友善的場所等。

此外，未來於施工階段將執行生態檢核作業，打造兼顧生態與遊憩之水岸環境，以期待達到宜蘭河串聯社區間之交流，提供不同遊程的多元體驗，提升宜蘭河水岸魅力及融合在地生活的目標。

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宜蘭河休憩基地

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