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陳柏惟囂張嗆「我沒在聽」　黑歷史被挖！鄉民瞪大眼：廢到笑

▲▼立委陳柏惟,3Q。（圖／記者李毓康攝） 

▲基進黨立委陳柏惟。（圖／記者李毓康攝）

記者邱晟軒／綜合報導

台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票。對此，議員羅智強辦公室主任楊植斗挖出陳柏惟去年參加論壇的一段影片，過程中對於國民黨立委陳玉珍提出的觀點，主持人在尋求陳柏惟回應時，竟秒遭陳嗆聲「不用啦，我沒有在聽！」影片曝光後，引起一票網友瞪大眼直呼，「這個草包到底怎麼選上的？」

楊植斗近日在個人臉書表示，去年底他和國民黨立委陳玉珍同台討論制憲議題，而這場媒體舉辦的論壇出席的人還有陳柏惟與林飛帆，不過「最讓人討厭的，是陳柏惟的無賴個性，不只在議場上，連在公開論壇都耍得淋漓盡致，完全不聽陳玉珍委員講話，拒絕交流」。原來當時陳玉珍對陳柏惟的觀點發表看法，主持人接著詢問陳柏惟，「是不是可以簡單用兩、三分鐘，幫我們做一些簡單的回覆？」不料卻遭陳柏惟直接嗆聲，「不用啦，我沒有在聽！」

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▲▼對於陳柏惟的反應，鄉民全看傻了。（圖／翻攝PTT）

▲對於陳柏惟的反應，鄉民全看傻了。（圖／翻攝PTT）

楊植斗認為，陳玉珍委員很有溝通的誠意，但針對陳柏惟這種對象就不必客氣，「就是得狠刮一頓，讓他氣得跳腳，才是面對無賴的處理方式。」

對於這段插曲，許多批踢踢鄉民紛紛看傻直呼，「這個草包到底怎麼選上的？」、「一直以來都是沒品，只有被罷免才開始裝乖跑基層」、「整天擺爛月領二十萬，這根本比黑道還詐騙」、「廢到笑，比草包還爛」、「應該是聽不懂，不知道該怎麼回應吧」、「笑死，連裝一下都不肯」、「這種人不刪對不起自己」、「沒罷免掉真的智商堪慮」。

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陳柏惟陳玉珍罷免刪Q

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