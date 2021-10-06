陳柏惟肇事逃逸「炸出民進黨一片加油聲」　她看傻：鼓勵犯罪？

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陳柏惟肇逃「炸出民進黨一片加油聲」　徐巧芯看傻：鼓勵犯罪？

記者邱晟軒／綜合報導

資深媒體人黃揚明今（6日）指控，陳柏惟2011年9月曾駕車撞傷機車騎士，肇事後第一時間逃逸，直到警方調閱監視器查獲他才俯首認罪；對此，陳柏惟上午也發布新聞稿承認此事。不過，陳柏惟臉書道歉聲明文下方釣出許多民進黨大咖暖喊加油，令台北市議員徐巧芯看傻直呼，「是在鼓勵大家有肇逃嗎？」

▲▼陳柏惟認了肇事逃逸，民進黨大咖齊喊加油！（圖／翻攝自康編碎碎念FB）

▲陳柏惟認了肇事逃逸，民進黨大咖齊喊加油！（圖／翻攝自康編碎碎念FB）

資深媒體人黃揚明今日在臉書發文指控，陳柏惟2011年9月曾駕車撞傷機車騎士，肇事後第一時間逃逸無蹤，他近日接獲爆料，有證據顯示陳柏惟曾在2011年9月駕車撞傷機車騎士，肇事後第一時間逃逸無蹤，直到警方調閱監視器查獲他才俯首認罪，他也因此案被檢方起訴、法院判刑。

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對於媒體人的爆料，陳柏惟稍早發聲明表示，當時自己無立委身份，也還不成熟，事後他做了反省，也調整了自己的人生，後來加入基進黨時，也向黨主席與同事做了報告，「沒有否認過這件事情，在罷免案滾滾而來時造成大家擔心，感到非常不好意思，而罷免案則交由選民決定。」▲▼陳柏惟認了肇事逃逸，民進黨大咖齊喊加油！（圖／翻攝自康編碎碎念FB）

▲陳柏惟認了肇事逃逸，民進黨大咖齊喊加油！（圖／翻攝自康編碎碎念FB）

不過，有網友就發現陳柏惟上午臉書的道歉聲明，釣出了民進黨許多大咖包括立法院副院長蔡其昌、立委許淑華、立委賴品妤、立委林楚茵、立委吳思瑤、立委洪申翰、議員黃捷、議員曾玟學、總統府國策顧問魏明谷等人都紛紛出面力挺，直喊「加油」，焦糖哥哥陳嘉行更暖心鼓勵，「面對錯誤、坦承錯誤，然後讓自己成為對國家社會有幫助的人，柏惟，加油！」

對此，臉書粉專「康編碎碎念」就發文表示，「陳柏惟的疲勞駕駛文下面，一堆極品在送暖，但是都已經肇事逃逸了，怎麼還在加油？看看這群極品不只說辛苦了，還說加油，是說撞到人還逃逸真是辛苦了？還是在說開車記得加油？太諷刺了吧！」貼文一出，立刻引起台北市議員徐巧芯回應，「加油是鼓勵大家有肇逃嗎？」

▼議員看傻痛批綠營：加油是在鼓勵肇事逃逸？（圖／翻攝自康編碎碎念FB）

▲▼陳柏惟認了肇事逃逸，民進黨大咖齊喊加油！（圖／翻攝自康編碎碎念FB）

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