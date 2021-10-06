陳柏惟肇逃黑歷史遭起底　魏明谷抱屈：國民黨政治追殺

▲彰化縣前縣長魏明谷。（資料照／記者唐詠絮攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣基進立委陳柏惟罷免案將在10月23日投票，6日卻爆出他曾在2011年9月29日清晨6點半駕車肇事逃逸，導致機車騎士顱內受傷、硬腦膜下腔出血，引發社會譁然；彰化縣前縣長魏明谷下午透過臉書為陳柏惟抱屈說，沒有人願意發生交通事故，面對這些意外只有面對和承擔，強調陳柏惟立委任內表現有目共睹，才當選1年就要面臨國民黨的政治追殺，實在很不公平。

魏明谷表示，人生很多事都需要「承擔」，陳柏惟面臨罷免案，今天突然爆出他10年前交通事故的新聞，「任何一場交通事故的發生，沒有人願意，柏惟也坦承面對這10年前的事件。每個人的人生，可能都有一些小缺憾！面臨很多事件或突發意外的發生，都只有面對和承擔。

魏明谷指出，過去台中第二選區立委席次，長期由人稱「標哥」的前立委顏清標擔任，顏清標最後因犯槍砲、教唆頂替、喝花酒報公帳3案入監服刑，由兒子顏寬恆代父出征，延續顏家政治香火；直到去年立委選舉，陳柏惟險勝顏寬恆，才翻轉長期由顏家把持的第二選區立委席次。

魏明谷強調，這一年來，陳柏惟在立法院的問政表現可受公評，我相信更可以與前立委顏清標、顏寬恆父子的問政表現做比較！說真的，國會立委的席次真的不多，每一席都要能夠守護台灣，才能面對野心越來越強大的中國干擾，國會立委有許多重要的責任，也必須中央、地方兩地跑，而陳柏惟的表現有目共睹，更承擔起為台灣發聲的責任。

魏明谷指出，陳柏惟的服務團隊在短短一年多的時間，也盡快建立起深化地方的服務系統，對手卻抹黑指控「找無人」，「我想說，支持柏惟+1，讓柏惟繼續為台灣發聲，繼續守護台灣的民主」，拜託選民出門投下「不同意」票，相挺陳柏惟。

魏明谷直言，陳柏惟孤身一人從高雄來到台中，能夠險勝顏寬恆、當選立委，代表著當地長期想要翻轉的心聲，台中人對顏家也是非常厚愛，顏清標女兒目前也還在擔任台中市的副議長，而陳柏惟才服務一年，就要面臨國民黨的政治追殺，也是國民黨新主席朱立倫傾全黨之力要拉下的目標，實在很不公平。

▲魏明谷力挺陳柏惟。（圖／翻攝自魏明谷臉書）

▲台灣基進立委陳柏惟。（圖／記者屠惠剛攝）