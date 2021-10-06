陳柏惟遭揭肇逃黑歷史　台灣基進黨主席：他從未迴避過錯

▲台灣基進黨立委陳柏惟（左）與台灣基進黨主席陳奕齊（右）合影。（圖／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣基進立委陳柏惟罷免案投票日在即，選前不到20天，陳6日卻被爆料曾在2011年駕車肇事逃逸，導致機車騎士顱內受傷、硬腦膜下腔出血，引發軒然大波，對此，陳柏惟受訪還原事發經過，「此事件完全是我的責任」；當年邀請陳柏惟入黨的台灣基進黨主席陳奕齊也表示，陳柏惟當初入黨時就坦承此事，「從未迴避當年他的過錯」，作為基進黨的主要創黨者與主席，從來不是尋找從未犯錯的聖人入政，而是尋找知道自己的不足、會犯錯也知道改正的平凡人。

資深媒體人黃揚明今天中午透過臉書指控，陳柏惟2011年9月曾駕車撞傷機車騎士，肇事後第一時間逃逸無蹤，直到警方調閱監視器查獲他才俯首認罪，並因此案被檢方起訴，最終處9個月有期徒刑、緩刑3年。

陳奕齊下午透過臉書表示，陳柏惟從最初加入基進黨的時候，就很誠實的向基進的夥伴坦承這一段往事，並懊悔地問說「犯過錯的他，還能夠參與基進、代表基進參與政治嗎？」他則回應，​在法律上的責任已盡之後，一項過錯所帶來的社會關係的破壞與傷痕，是「修復式正義」所關懷的核心；因此，要問的是，當時候的過失所導致各種「傷痕」，是否能有效弭平回復原本的平和狀態。​

陳奕齊表示，​當時他對陳柏惟說，「你要用加倍的努力，來彌補你曾犯下的過錯」；如果「政治」是一種利用制度建構來服務眾人的事業，那麼好好地當一位政治家，就是最好的奉獻，政治其實就是讓那些跟他們一樣的平凡人等，常苦於再怎麼努力似乎也無濟於事而想要放棄時，替他們著想、跟他們一起努力的人。​

陳奕齊表示，​2020年在「亡國感」蔓延下的那場大選，陳柏惟扛下最艱困的台中第二選區，並撬開那雙把持壟斷台中中二選區數十年的家族勢力的一小角，陳柏惟流著淚緊抱著自己說：「奕齊，當大家都認為不可能時，我們把他實現了啊。」那刻，而從陳柏惟今天的回應與態度來看，他再一次的確信：他是真的有把那天我所說的事情聽進去，聽進心裡去。​

陳奕齊強調，​陳柏惟從未迴避當年他的過錯，作為基進黨的主要創黨者與主席，從來不是尋找從未犯錯的聖人入政，而是尋找知道自己的不足、會犯錯也知道改正，也會願意學習成長，如同你我一樣的平凡人，但有著一顆想讓台灣越變越好的熾熱之心的伙伴一起入政。