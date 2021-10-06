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陳柏惟肇逃！騎士「顱內受傷」　凌濤：為何參政以來刻意隱瞞？

記者徐政璿／台北報導

台灣基進立委陳柏惟被爆2011年9月曾駕車撞傷機車騎士，肇事後第一時間逃逸無蹤，直到警方調閱監視器查獲他才俯首認罪。陳柏惟今（6）坦承此事並道歉。針對此爭議，國民黨發言人凌濤質疑，為何陳柏惟參政以來始終刻意隱瞞此事？

▲▼立法院臨時會 陳柏惟進議場丟棒球。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳柏惟進在國會殿堂玩棒球。（資料照／記者屠惠剛攝）

判決書詳細說明：「被陳柏惟撞倒的機車騎士，事後被送往距離案發地點不到2公里處的邱外科醫院治療，其傷勢包括顱內受傷、硬腦膜下腔出血等。」

凌濤表示，判決書提到，陳柏惟當年肇事逃逸，沒有即時下車查看、未報案、未送醫、未停留，直接離開現場，是事後警方調閱監視器才循線追緝到案，人品低劣無庸置疑，沒有人品也沒有專業，立法院留下陳柏惟到底能做什麼？

凌濤指出，陳柏惟已涉及《刑法》第185條之4的「肇事逃逸罪」，陳柏惟從政以來未曾提過此事，是否有意隱瞞不堪的過去，混淆民眾投票給他時的認知？

凌濤進一步指出，陳柏惟出面回應避重就輕，和解跟肇逃是兩件事，陳講了他兼差、他很辛苦，卻始終沒有解釋他到底有沒有肇逃、為何肇逃、為何參政以來始終刻意隱瞞此事，這種枉法狂徒竟然代表我們在國會殿堂修訂法律？

凌濤抨擊，一下是丁允恭酒駕，一下是陳柏惟肇逃，這就是民進黨跟民進黨的側翼。請問，基進黨曾經簽過酒駕退選承諾書，現在需不需要幫陳柏惟簽肇逃退選承諾書？

凌濤表示，請台中鄉親千萬要睜大眼睛看清楚，不要錯誤託付自己手中神聖的選票，應該用手中的權利一起下架這樣的失格民代，向不顧是非公理、力挺失格民代的民進黨發出人民最深切的怒吼。

陳柏惟道歉聲明全文

我是陳柏惟。先說明這個交通事件，這不是抹黑，是刻在我心上的事件。

當時因經濟因素，我兼差兩份工作，從早忙到深夜。那一天凌晨，我結束工作返家途中，因疲勞駕駛，導致事件發生，未有酒駕，警方通知到案後過程完全配合，在法院坦白認罪，事後積極也與對方和解、過程未有狡辯與逃避。

此事件完全是我的責任。

稍早也與當事家屬聯繫，對方只有一個請求，希望外界不要影響他們平靜的生活，我也要拜託大家，不要打擾他們，我們也互相祝福。

我十分明白，不對的事就是不對，賠償受害者的損失、深刻反省絕不再犯，是我在接下來的人生中，時時刻刻警惕自己的教訓。

這是我人生的轉捩點，在這件劇烈的教訓後，重新面對人生，才有了今天的陳柏惟。

我很感謝對方給我和解的機會，我不會逃避或掩蓋我的過去，誠實面對過去，是我一貫的態度。

最後，我要再一次向當事人和社會致上最深的歉意與反省。我會把這件事情，作為我人生永遠不會忘記的教訓，鞭策我自己，要用更大的努力，來回饋社會。

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