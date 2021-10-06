陳柏惟認了肇逃「LINE群組集體崩潰」！　鐵粉驚人對話曝

▲刪Q投票倒數階段。（圖／陳柏惟服務處提供）

記者邱晟軒／綜合報導

資深媒體人黃揚明今（6日）指控，陳柏惟2011年9月曾駕車撞傷機車騎士，肇事後第一時間逃逸，直到警方調閱監視器查獲他才俯首認罪；對此，陳柏惟上午也發布新聞稿承認此事。多年前肇事逃逸消息曝光後，立刻引起不少3Q支持者崩潰退出後援會群組，還有親屬是肇逃受害者痛批陳柏惟，「非常可惡，不會再支持了」。

資深媒體人黃揚明今日在臉書發文指控，陳柏惟2011年9月曾駕車撞傷機車騎士，肇事後第一時間逃逸無蹤，他近日接獲爆料，有證據顯示陳柏惟曾在2011年9月駕車撞傷機車騎士，肇事後第一時間逃逸無蹤，直到警方調閱監視器查獲他才俯首認罪，他也因此案被檢方起訴、法院判刑。

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對於媒體人的爆料，陳柏惟稍早發聲明表示，當時自己無立委身份，也還不成熟，事後他做了反省，也調整了自己的人生，後來加入基進黨時，也向黨主席與同事做了報告，「沒有否認過這件事情，在罷免案滾滾而來時造成大家擔心，感到非常不好意思，而罷免案則交由選民決定。」

▲陳柏惟承認肇事逃逸，LINE後援會集體崩潰。（圖／翻攝PTT）

消息曝光後，有鄉民就貼出陳柏惟後援會LINE群組的對話截圖，並指出有許多陳柏惟支持者崩潰直呼，「肇逃、毒品，坦白說觀感真的不太好」、「雖然不喜歡國民黨，但這樣真的好嗎？」更有親屬是肇逃受害者退群前痛批，「真的非常可惡，沒想到陳柏惟是這種人，不會再支持了，你們如果有受過這種痛就會懂。」

不過，仍有許多鐵粉力挺陳柏惟，紛紛回應「我們支持會問政的人，對方罷免要有道理」、「荷蘭也可以抽大麻，但是政治人物繼續問政」、「10年前陳柏惟幾歲？20幾歲耶，一時心慌難免吧？」、「我真的很套驗說我們跟韓粉一樣」、「人非聖賢孰能無過，10年的事前翻出就是抹黑」、「快查顏家殺人紀錄反攻」、「大家不要激動，要去想怎麼扭轉風向可以去說顏家殺人」。

▼更有3Q粉絲憤而退群。（圖／翻攝PTT）