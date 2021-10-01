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竹市「環保消費‧外送re餐盒」啟動　享「餐具回收」送咖啡

▲訂購美食餐盒可用「環保餐具」外送，還可享餐具回收服務。（圖／新竹市提供）

▲訂購美食餐盒可用「環保餐具」外送，還可享餐具回收服務。（圖／新竹市提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

訂購美食餐盒可用「環保餐具」外送，還可享餐具回收服務！新竹市環保局邀集10家特色餐飲店，共同舉辦「環保消費‧外送re餐盒」活動，自今（110）年10月1日至11月30日，為期二個月。民眾訂購活動店家餐飲並指定使用「環保餐盒」，即可享受隨餐附贈的7-11咖啡卡或店家特調咖啡1份，每店提供100份，全市共計1,000份咖啡，再享有活動抽獎機會，可抽1,000元百貨禮券，共30個名額。歡迎會議餐盒、同事團訂、家庭訂購，一起享受美食做環保，減少產生一次性垃圾。

新竹市環保局長江盛任表示，今年首次推出外送餐盒使用環保餐盒的方式，「環保消費‧外送re餐盒」活動，讓民眾訂購指定使用環保餐盒，店家就以環保餐盒盛裝美食，提供外送或民眾自取，當民眾用餐完畢僅須清空餐盒、稍作清潔，集中餐盒後，會由活動合作夥伴「即時物流媒合平台Lalamove」配送人員，於約定時間回收餐具。店家依照「衛福部餐具清洗良好作業指引」或使用專業餐具清洗設備清潔後，可重複使用，減少一次性垃圾的產出量。Lalamove商務開發經理林宜屏表示，Lalamove除致力提供民眾便利的即時物流服務外，很高興能夠參與環保餐具回收的行動，為在地環境保護盡心力。

「環保消費‧外送re餐盒」活動讓指定環保餐具訂餐者享受美食餐盒外，再擁有一杯香醇咖啡陪伴，以及參加抽獎活動。每個餐盒附贈1份7-11咖啡卡或店家特調咖啡，每店限送出100份，送完即止。抽獎活動則透過每個餐盒上的活動貼紙，請用餐者掃描活動貼紙上的專屬QR碼，即可登錄抽獎資料，參加抽獎。抽獎獎項為1,000元百貨禮券，共有30名，登錄次數越多，中獎機會越大。抽獎日期12月3日，12月7日公告得獎名單於新竹市環境保護局資源回收網（https://hccepb.ihc-recycle.com.tw/）。

「環保消費‧外送re餐盒」活動共邀請10家重視環保或重視食材的店家響應支持，環保局感謝活動店家共襄盛舉，提供精緻美食、使用環保餐盒，一起為保護地球環境盡心力。

10家美食店名單如下：小倉廚kitchen loft、飛行樹屋咖啡、新村小商號、藍屋子109號、小食光餐盒、MR咖哩－大魯閣湳雅店、舒醒熊VeganBear手作坊、節氣私廚、Pa Duola帕朵拉義式餐廳－新竹店、醞釀生活－竹科店。每個店家各具特色，包括有機食材、舒肥烹調、養生蔬食、創意料理、熟成技術、當季在地食材、西式料理等。

各家訂餐說明及活動詳細資訊，請詳見活動店家店頭海報及活動手冊，或查詢新竹市環境保護局資源回收網。活動手冊也可掃描活動海報QR碼下載，或洽新竹市環境保護局環境衛生科索取。

環保局表示，地球需要我們共同愛護，希冀藉由外送使用重複性環保餐具的活動，鼓勵店家提供環保餐具，提供民眾使用，於生產端及消費端共同減少產生一次性垃圾，落實全民綠生活運動，打造零廢棄生活。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導

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