中秋節四天連假　新竹市垃圾清運不打烊

▲請民眾配合垃圾清運時間多加利用。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

今（110）年中秋節適逢四天連續假期（9月18日至21日），為加強服務市民，新竹市除9月19日（週日）採假日定線定時定點收運外，其餘日期維持正常垃圾收運。新竹市環保局長江盛任提醒，疫情期間，「未戴口罩拒收垃圾」，戶外請保持1公尺安全社交距離。

四天中秋節連續假期，垃圾收運時間說明如下：

9月18日（週六），正常收運垃圾（下午、晚上兩個時段）。

9月19日（週日），採假日定線定時定點收運。

9月20日（週一），正常收運垃圾（下午、晚上兩個時段）。

9月21日（週二）中秋節，正常收運垃圾（下午、晚上兩個時段）。

請民眾配合垃圾清運時間多加利用，並事先將垃圾確實分類為「資源物、廚餘、一般垃圾」三大類，打包妥當，再交由垃圾車及資源回收車收運。

中秋連假期間，市民普遍於家中烤肉，江盛任局長呼籲民眾惜食減量、廚餘瀝乾後再排出，並特別提醒市民朋友，為防範火警事故，烤肉後產出之垃圾，請一定要再三確認無火苗才可以丟進垃圾車。若在戶外烤肉，也請務必把現場垃圾清理乾淨帶走，共同打造全民綠生活的舒適環境。

民眾對收運垃圾若有疑問，歡迎撥打1999或洽詢環保局清潔科（服務電話：5388406）。